救災好幫手電動圓盤切割器 今送彰化18個消防分隊　

急難事件發生時需要破壞器材救人，南投縣名間鄉善德禪寺捐贈價值60萬元的20組電動圓盤切割器，今天交給彰化縣消防局第二大隊，將轉交到員林等18個分隊，副縣長洪榮章代表縣長王惠美致贈感謝狀，稱讚善德禪寺愛心無差別，把物資送到最需要的地方。

彰化縣消防局在消防局第二大隊田中分隊舉行捐贈儀式，副縣長洪榮章說，今年7月喬友大樓發生大火，不幸中的大幸是縣政府剛買一輛高樓雲梯車，喬友火災後，縣政府編列預算添購第二輛高樓雲梯車放在南彰，員林福寧宮將分年捐贈1200萬元幫忙。

洪榮章又說，很多善心人士和團體捐贈救護車，救護車雖有使用年限，卻不是消防局最迫切需要的救難工具，如果捐贈的民間單位事前都先了解消防局急需的器材，就能讓捐贈物資像及雨時，發揮最大功能，善德禪寺捐贈電動圓盤切割器可運用在車禍變形車輛、火災變形建築物，是相當好的救援工具。

善德禪寺信徒陳玥云代表善德禪寺法師釋哲慧出席，她說，縣議員蕭淑芬居間牽線，把這批救難物資送到彰化縣，法師釋哲慧雖低調，不過信徒感佩她關懷社會的用心。蕭淑芬表示，陳玥云在今年6月新冠肺炎疫情最嚴峻期間，以母親吳佩芬的名義捐出80部平板電腦給田中區8所學校，幫助偏鄉孩子在家學習不中斷，這件事讓她和陳玥云結緣，促成捐贈電動圓盤切割器的善行。