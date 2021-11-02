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畫面曝光！萬華廢棄保險箱爆炸「留5枚子彈」 火光撲面清潔員拔腿逃

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市2名清潔員今早處理大型廢棄物時，一只保險箱突然爆炸，導致2員輕傷，現場還出現5枚子彈；相關畫面顯示，爆炸引發火光、巨響，現場數名清潔員聞聲立刻蹲下、拔腿逃跑，靠近保險箱的2名清潔員則遭碎片波及，所幸沒有大礙。

警方表示，轄區華江派出所員警上午7時許巡邏時，聽聞艋舺大道上的資源回收場傳出巨大爆裂聲，立刻前往查看，經調查是清潔隊在萬大路、莒光路巷弄中回收大型廢棄物，載運回資源回收場處理時，其中1只保險箱突然爆炸，導致鄰近2人受擦挫傷，所幸無大礙。

爆炸火光一度引燃周邊廢棄物，火勢隨即被撲滅，相關人員卻發現有9釐米子彈5顆、2顆彈頭、1顆空包彈、1顆底火、2顆彈頭，警方獲悉後立刻介入偵辦。

警方初步調查，2名清潔員是昨天接獲預約處理大型廢棄物，今早前往清理，預約者為1名婦女，否認保險箱是她的，懷疑是近2日有人載運保險箱，見路邊有垃圾堆，就將保險箱堆放在其中；由於保險箱內裝有子彈，警方不排除是黑幫人士棄置，目前正調閱監視器畫面，循線偵辦當中。

現場查有9釐米子彈5顆、2顆彈頭、1顆空包彈、1顆底火、2顆彈頭。記者李隆揆／翻攝
現場查有9釐米子彈5顆、2顆彈頭、1顆空包彈、1顆底火、2顆彈頭。記者李隆揆／翻攝
台北市2名清潔員今早處理大型廢棄物時，一只保險箱突然爆炸。記者李隆揆／翻攝
台北市2名清潔員今早處理大型廢棄物時，一只保險箱突然爆炸。記者李隆揆／翻攝

保險 爆炸 廢棄物 監視器

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