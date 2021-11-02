畫面曝光！萬華廢棄保險箱爆炸「留5枚子彈」 火光撲面清潔員拔腿逃

台北市2名清潔員今早處理大型廢棄物時，一只保險箱突然爆炸，導致2員輕傷，現場還出現5枚子彈；相關畫面顯示，爆炸引發火光、巨響，現場數名清潔員聞聲立刻蹲下、拔腿逃跑，靠近保險箱的2名清潔員則遭碎片波及，所幸沒有大礙。

警方表示，轄區華江派出所員警上午7時許巡邏時，聽聞艋舺大道上的資源回收場傳出巨大爆裂聲，立刻前往查看，經調查是清潔隊在萬大路、莒光路巷弄中回收大型廢棄物，載運回資源回收場處理時，其中1只保險箱突然爆炸，導致鄰近2人受擦挫傷，所幸無大礙。

爆炸火光一度引燃周邊廢棄物，火勢隨即被撲滅，相關人員卻發現有9釐米子彈5顆、2顆彈頭、1顆空包彈、1顆底火、2顆彈頭，警方獲悉後立刻介入偵辦。