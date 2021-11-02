聽新聞
test
0:00 / 0:00
畫面曝光！萬華廢棄保險箱爆炸「留5枚子彈」 火光撲面清潔員拔腿逃
台北市2名清潔員今早處理大型廢棄物時，一只保險箱突然爆炸，導致2員輕傷，現場還出現5枚子彈；相關畫面顯示，爆炸引發火光、巨響，現場數名清潔員聞聲立刻蹲下、拔腿逃跑，靠近保險箱的2名清潔員則遭碎片波及，所幸沒有大礙。
警方表示，轄區華江派出所員警上午7時許巡邏時，聽聞艋舺大道上的資源回收場傳出巨大爆裂聲，立刻前往查看，經調查是清潔隊在萬大路、莒光路巷弄中回收大型廢棄物，載運回資源回收場處理時，其中1只保險箱突然爆炸，導致鄰近2人受擦挫傷，所幸無大礙。
爆炸火光一度引燃周邊廢棄物，火勢隨即被撲滅，相關人員卻發現有9釐米子彈5顆、2顆彈頭、1顆空包彈、1顆底火、2顆彈頭，警方獲悉後立刻介入偵辦。
警方初步調查，2名清潔員是昨天接獲預約處理大型廢棄物，今早前往清理，預約者為1名婦女，否認保險箱是她的，懷疑是近2日有人載運保險箱，見路邊有垃圾堆，就將保險箱堆放在其中；由於保險箱內裝有子彈，警方不排除是黑幫人士棄置，目前正調閱監視器畫面，循線偵辦當中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言