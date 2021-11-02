台東資源回收場老闆遭怪手壓住 搶救送醫無生命危險
台東市中興路上一家資源回收場，今天下午2點多傳出有人遭翻覆怪手壓住受困，警消據報趕往救援，花了10分鐘將受困男子救出送醫，幸僅腳部撕裂傷，沒有生命危險。
消防局表示，今天下午2點多接獲通報中興路三段一家資源回收場有人遭翻覆怪手壓住受困，立即派遣器材車前往救援，抵達現場發現男子腳部被20噸怪手壓住。
救護人員利用粗鋼索，連結吊車後，慢慢將怪手移開，再由人員把受困男子拖出，只見男子表情痛苦，左腳有明顯撕裂傷，意識相當清楚，救護人員抬上擔架送馬偕醫院治療。
據了解，該男子為資源回收場陳姓負責人，下午自行開怪手作業時，疑操作不慎，導致怪手側翻，陳男第一時間打電話向友人及消防隊求援，所幸最後獲救脫困。
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