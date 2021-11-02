中壢休假警半夜見超商有人提錢 職業敏感讓他抓到3車手

警方在車輛後座上查獲用包裹袋裝的，詐欺贓款60萬3000元。記者翁唯真／翻攝 有休假警員今凌晨1時許，經過桃園巿中壢元化路一間超商，發現有位年輕男子站在ATM前，不斷提領大量現金，更反覆察看手機，懷疑是詐騙車手，立即上前表明身分實施盤查，迅速控制並通報線上警網馳赴支援，查獲2名同夥、詐欺贓款60萬3000元、金融提款卡15張及4支手機。

今凌晨1時許，中壢警分局中壢派出所休假警員張家鳴經過元化路上的1間超商時，發現24歲的王姓嫌犯在ATM前，多次提款並反覆查看手機，直覺研判極可能為詐騙車手，便不動聲色暗中查看，同時通知派出所前來支援，順利逮捕王嫌。

王嫌自知罪證確鑿，向警方坦承與24歲賴姓男子及27歲吳姓女子一同駕車前往超商提領詐欺贓款，車就停放於超商對面，由王嫌下車提領，賴嫌與吳嫌則在車上把風。