影／新北男子闖紅燈攔查不停飛車逃 自撞電桿被逮只因無照

新北市蔡姓男子昨天駕車行經土城區中央路一段涉嫌闖紅燈，拒警攔查不停飛車逃，最後自撞電桿被逮，據了解，蔡男只因害怕無照開車被逮，才會一路加速逃跑，警詢後今天依違反公共危險罪嫌送辦，高速行駛、逆向、蛇行、闖紅燈等嚴重違規並依法開單告發。

土城警分局土城派出所員警曹哲瑋、吳冠衡二人，昨晚11時許巡邏行經土城區中央路一段、莊園街口，見一輛汽車違規紅燈右轉，形跡可疑，員警上前攔查，但該車駕駛拒絕警方攔查，涉嫌沿路鑽巷弄高速行駛、逆向、蛇行、闖紅燈，嚴重違規行駛。

員警開啟警報器、閃燈尾隨至土城區學府路一段229巷內，見汽車疑似煞車不及自撞電線桿，員警曹哲瑋喝斥汽車駕駛蔡姓男子（29歲）下車並將其壓制在地當場逮捕。