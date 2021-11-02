影／台中視障翁半夜迷途 暖警：搭我肩帶你回家

台中楊姓老翁(63歲)是名視障者，日前清晨睡不著覺，在家裡附近透透氣，怎知卻迷了路，走到700公尺遠的黎明路上，慌張地不知如何是好，警方獲報到場，在詢問完老翁資料後，員警便請老翁搭著自己的肩膀，成為他的雙眼，陪伴他一路平安返家。

台中市第四警分局於25日清晨3時許，接獲店家報案表示，有名老翁迷路了，站在自家店門口徘徊許久，想請警方到場協助幫忙，南屯所警員吳昂展、李銘城獲報到場，詢問楊姓老翁資料後發現，他患有視障，竟還在半夜時段散步到了距離住家700公尺遠的黎明路上，相當危險。

楊翁向警方表示，自己一個人居住，因為視障的關係很少出門，這次是因為大半夜睡不著覺，才想說出門散步透透氣，卻一個不小心繞到了一個人生地不熟的地方，鬼打牆的找不到回家路，才向店家求助報警；警員在安撫完老翁心情後，霸氣的向他說到「來，手搭我的肩，送你回家。」暫時成為楊翁的「雙眼」，護送他回到熟悉家中。