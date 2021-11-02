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信男網友中頭獎要當定情禮 桃園熟女誤為真愛險失金

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市楊女網交誤為真愛險被詐騙65萬元，幸郵局人員和警方阻止詐騙。記者曾增勳／翻攝
桃園市楊女網交誤為真愛險被詐騙65萬元，幸郵局人員和警方阻止詐騙。記者曾增勳／翻攝
桃園市37歲楊姓女子2個月前，透過通訊軟體認識自稱港籍男子網路交往，男子甜言密語，楊女誤為找到真愛，日前該男子謊稱買彩券中頭獎港幣900萬元（約新台幣3000萬元）當定情禮，請楊女支付台幣65萬元稅金，楊女被愛沖昏，昨天前往大園郵局匯款，行員警覺通報警方阻詐，大園分局長吳明彥今天上午前往郵局頒發感謝狀，表揚行員機警保住楊女65萬元積蓄。

大園警方表示，家住大園區的楊女遲遲未婚，今年8月間，她在一個通訊體軟體上認識自稱香港籍男子，雙方言語交往，該男甜言密語，楊女誤為真愛，該男自稱中香港彩券中頭獎港幣900萬元當定情禮，要求楊女先支付新台幣65萬元稅金領獎金，以便來台生活。

行員詢問匯款目的和對方資料，楊女支吾其詞，行員驚覺有異，立即通報，員警趕到郵局一聽楊女說詞，立即明白是詐騙手法，不斷向楊女勸說，楊女才恍然大悟竟是一場愛情詐騙，幸運保住65萬元積蓄，並感謝警方。

桃園市楊女網交誤為真愛險被詐騙65萬元，大園分局長吳明彥（左一）頒發感謝狀表揚行員機警行為。記者曾增勳／翻攝
桃園市楊女網交誤為真愛險被詐騙65萬元，大園分局長吳明彥（左一）頒發感謝狀表揚行員機警行為。記者曾增勳／翻攝

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