彰化「金勤區」風波 警局解散LINE五百人大群組

彰化推動「金勤區」引起風波，彰化縣銀行公會今天到彰化縣警局為警方加油打氣。記者林敬家／攝影 彰化推動「金勤區」防阻詐騙有成，卻引起基層員警不滿，在「靠北警察」發文，彰化警察局長吳坤旭今指出，基於保護民眾財產安全，「金勤區」推動成效顯著，是正確方向，這項工作會繼續推動，但LINE 群組將打散回歸各分局，由分局長主導，警察局監督。

彰化縣銀行公會理事長張煥卿與台銀彰化分行副經理簡志誠，今天到彰化縣警局為警方加油打氣，肯定警方與銀行長期合作攔阻詐騙，張煥卿強調，雙方會持續推動防詐，他說，過去還沒有金勤區時，銀行就配合政府防詐政策，銀行有義務幫存款戶顧好錢，社會才會安定。

吳坤旭表示，「金勤區」LINE 群組工作推動至今，同仁已熟悉作業事項，考量長期這樣不符合分層，往後會將大群組打散回歸各分局主導，不再需要每個案件都由警察局直接處理，同仁提的意見會做滾動式檢討。

彰化縣警察局在副局長王清海主導下，率全國之先，首創成立金融機構專責宣導警力，簡稱「金勤區」，500名基層員警、所長及偵查隊長等人加入「金勤區」LINE 群組，彰化縣去年攔阻成功132件、攔阻金額2936萬多元，今年實施金勤區後，與去年同期相較，攔阻成功件數增加394件，攔阻金額增加1億6763萬元、成長6.7倍。