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彰化「金勤區」風波 警局解散LINE五百人大群組

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化推動「金勤區」引起風波，彰化縣銀行公會今天到彰化縣警局為警方加油打氣。記者林敬家／攝影
彰化推動「金勤區」引起風波，彰化縣銀行公會今天到彰化縣警局為警方加油打氣。記者林敬家／攝影
彰化推動「金勤區」防阻詐騙有成，卻引起基層員警不滿，在「靠北警察」發文，彰化警察局長吳坤旭今指出，基於保護民眾財產安全，「金勤區」推動成效顯著，是正確方向，這項工作會繼續推動，但LINE 群組將打散回歸各分局，由分局長主導，警察局監督。

彰化縣銀行公會理事長張煥卿與台銀彰化分行副經理簡志誠，今天到彰化縣警局為警方加油打氣，肯定警方與銀行長期合作攔阻詐騙，張煥卿強調，雙方會持續推動防詐，他說，過去還沒有金勤區時，銀行就配合政府防詐政策，銀行有義務幫存款戶顧好錢，社會才會安定。

吳坤旭表示，「金勤區」LINE 群組工作推動至今，同仁已熟悉作業事項，考量長期這樣不符合分層，往後會將大群組打散回歸各分局主導，不再需要每個案件都由警察局直接處理，同仁提的意見會做滾動式檢討。

彰化縣警察局在副局長王清海主導下，率全國之先，首創成立金融機構專責宣導警力，簡稱「金勤區」，500名基層員警、所長及偵查隊長等人加入「金勤區」LINE 群組，彰化縣去年攔阻成功132件、攔阻金額2936萬多元，今年實施金勤區後，與去年同期相較，攔阻成功件數增加394件，攔阻金額增加1億6763萬元、成長6.7倍。

但政策卻引起基層員警不滿，在臉書「靠北警察」批判警方高層壓榨員警，對此彰化縣警局副分局長王清海指出，看到員警的抱怨起初確實生氣、低落，但不會打擊他做對的事，他說，因長年在刑事單位，並著力對付詐欺案件，破獲的詐欺集團不計其數，實在太多血淚，許多人被騙一千萬、兩千萬警方又無人為例，深感破案緩不濟急，無法完全將人民財產追回來，才想方設法推動金勤區，依靠金融機構人員敏銳度報案，防詐才有效；「沒有利益自然沒有犯罪者。」

彰化縣警察局在副局長王清海主導下，率全國之先，首創成立金融機構專責宣導警力，簡稱「金勤區」。記者林敬家／攝影
彰化縣警察局在副局長王清海主導下，率全國之先，首創成立金融機構專責宣導警力，簡稱「金勤區」。記者林敬家／攝影
彰化推動「金勤區」引起風波，彰化縣銀行公會理事長張煥卿與台銀彰化分行副經理簡志誠今天到彰化縣警局為警方加油打氣。記者林敬家／攝影
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