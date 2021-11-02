酒醉外送員與人行車糾紛情緒失控 6警合力壓制

擔任外送員的蘇姓男子1日在彰化市中山路和梁姓兄弟行車糾紛發生口角，梁姓兄弟報警，員警請雙方回派出所接受調查，酒醉的蘇男情緒失控拒絕配合，6名員警合力才將蘇男壓制住。（翻攝照片） 中央社

擔任外送員的蘇男昨天在彰化市中山路和梁姓兄弟行車糾紛發生口角，梁姓兄弟報警，員警請雙方回派出所接受調查，酒醉的蘇男情緒失控拒絕配合，6名員警合力才壓制住蘇男，今天依法送辦。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿指出，昨天中午有民眾發現，彰化市民族路派出所前有1名外送員遭6名員警壓制，拍下影片貼上網路；警方解釋，民族路派出所昨天中午接獲報案指稱，彰化市中山路與陳稜路口有行車糾紛案件。

警方指出，3名員警到場後，發現梁姓兄弟和擔任外送員的蘇男彰化市中山路停等紅燈時起衝突，蘇嫌情緒失控向梁姓兄弟辱罵三字經，作勢要打人，梁姓兄弟向員警表示要提告，3名員警於是請梁姓兄弟和蘇男回派出所配合調查。

梁姓兄弟明確提告，員警向蘇男諭知逮捕程序時，蘇嫌再度情緒失控，並辱罵員警及拒捕，造成其中1名蕭姓員警左右手指及手臂擦傷，遭員警依照妨害公務罪現行犯逮捕，蘇男在脫下口罩時散發濃濃酒味，警方對蘇男實施酒測，酒測值超標。

彰化警方指出，今天依法將蘇男依照公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險罪偵辦，移送彰化地檢署。