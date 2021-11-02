快訊

世新中文系擬改名救招生 引發師生反彈暫緩

影／新北警方攔截圍捕亮槍汽車 赫見王金平坐在車內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒醉外送員與人行車糾紛情緒失控 6警合力壓制

中央社 / 彰化2日電

擔任外送員的蘇姓男子1日在彰化市中山路和梁姓兄弟行車糾紛發生口角，梁姓兄弟報警，員警請雙方回派出所接受調查，酒醉的蘇男情緒失控拒絕配合，6名員警合力才將蘇男壓制住。（翻攝照片） 中央社
擔任外送員的蘇姓男子1日在彰化市中山路和梁姓兄弟行車糾紛發生口角，梁姓兄弟報警，員警請雙方回派出所接受調查，酒醉的蘇男情緒失控拒絕配合，6名員警合力才將蘇男壓制住。（翻攝照片） 中央社

擔任外送員的蘇男昨天在彰化市中山路和梁姓兄弟行車糾紛發生口角，梁姓兄弟報警，員警請雙方回派出所接受調查，酒醉的蘇男情緒失控拒絕配合，6名員警合力才壓制住蘇男，今天依法送辦。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿指出，昨天中午有民眾發現，彰化市民族路派出所前有1名外送員遭6名員警壓制，拍下影片貼上網路；警方解釋，民族路派出所昨天中午接獲報案指稱，彰化市中山路與陳稜路口有行車糾紛案件。

警方指出，3名員警到場後，發現梁姓兄弟和擔任外送員的蘇男彰化市中山路停等紅燈時起衝突，蘇嫌情緒失控向梁姓兄弟辱罵三字經，作勢要打人，梁姓兄弟向員警表示要提告，3名員警於是請梁姓兄弟和蘇男回派出所配合調查。

梁姓兄弟明確提告，員警向蘇男諭知逮捕程序時，蘇嫌再度情緒失控，並辱罵員警及拒捕，造成其中1名蕭姓員警左右手指及手臂擦傷，遭員警依照妨害公務罪現行犯逮捕，蘇男在脫下口罩時散發濃濃酒味，警方對蘇男實施酒測，酒測值超標。

彰化警方指出，今天依法將蘇男依照公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險罪偵辦，移送彰化地檢署。

外送員 妨害公務

延伸閱讀

疑急性思覺失調 北市員警遭指控搶奪外送員餐點

地震震歪大門完全打不開！ 外送員「這動作」超帥神救援

影／擦撞閃路邊違停的機車　外送員遭公車輾過傷重不治

影／汽車突然鬼切擊落外送員 駕駛下車先飆罵打人

相關新聞

彰化「金勤區」風波 警局解散LINE五百人大群組

彰化推動「金勤區」防阻詐騙有成，卻引起基層員警不滿，在「靠北警察」發文，彰化警察局長吳坤旭今指出，基於保護民眾財產安全，...

影／超不衛生！加水槍對嘴狂灌 少年用完直接放回去

網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片，畫面中可看到一名身穿白色上衣的少年，到高雄某處的投幣加水站，拿起水槍就往嘴巴一...

小時不讀書長大當工人？他的黑手父親破除學歷迷思

翻開這本《我的黑手父親》，我沒有一刻停止想起我的父母親。他們的形象與本書所勾勒的人物有極高的疊合。家父原從事物流，隨著身體不堪重負轉型成小黃司機；母親十三歲那年，孤身從澎湖上船，走入高雄加工出口區，踩著鐵馬在廠區穿梭，大把青春歲月化為一枚敬業的螺絲釘。後來她跟隨丈夫，於台中落地生根，數度易業，後以清潔為主。

大買家商場失竊上百萬珠寶 飲料吸管唾液DNA抓到賊

台中市民紀姓男子去年8月初至大買家國光店B1商場，先躲在日藥本舖貨架隱密處，待打烊後，從天花板攀爬至隔壁的晶漾金飾有限公...

信男網友中頭獎要當定情禮 桃園熟女誤為真愛險失金

桃園市37歲楊姓女子2個月前，透過通訊軟體認識自稱港籍男子網路交往，男子甜言密語，楊女誤為找到真愛，日前該男子謊稱買彩券...

廢棄保險箱爆炸！北市2清潔員受傷 現場驚現數枚子彈

2名環保局清潔隊員今早在台北市萬華區一處路口處理廢棄物時，一只保險箱突然爆炸，導致2員輕傷，也一度引發火勢，現場還發現子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。