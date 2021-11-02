貨車停路旁車窗被打破 台中東勢警追查中

一位車主今天發現停在台中市東勢區東坑路旁的貨車被人打破車窗，在臉書寫「請不要為了好玩而做這種事」，懷疑是有人玩BB彈槍造成，警方表示，目前仍在追查嫌疑人和破壞工具。

被害人今天發現貨車停在東勢東坑路旁，車窗被打破，他在臉書寫「請不要為了好玩而做這種事，請控制好自己」，他已向東勢警分局報案。

東勢警分局東勢派出所今天接獲蘇男報案，指稱他停在東勢區東坑路上的公司貨車，駕駛座車窗遭毀損，無與人有發生糾紛，警方立即到場了解，請鑑識人員協助勘查，並指派專責人員調閱周遭監視器。