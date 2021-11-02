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貨車停路旁車窗被打破 台中東勢警追查中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一位車主今天發現停在台中市東勢區東坑路旁的貨車被人打破車窗，在臉書寫「請不要為了好玩而做這種事」，懷疑是有人玩BB彈槍造成，警方表示，目前仍在追查嫌疑人和破壞工具。

被害人今天發現貨車停在東勢東坑路旁，車窗被打破，他在臉書寫「請不要為了好玩而做這種事，請控制好自己」，他已向東勢警分局報案。

東勢警分局東勢派出所今天接獲蘇男報案，指稱他停在東勢區東坑路上的公司貨車，駕駛座車窗遭毀損，無與人有發生糾紛，警方立即到場了解，請鑑識人員協助勘查，並指派專責人員調閱周遭監視器。

經警方初步勘查只有車窗遭破壞，車內物品及財務沒有被竊或毀損狀況，因該車停留時間距離發現遭破壞的時間過長，警方表示仍須調閱監視器以釐清破壞時間點、車窗遭何物破壞及為何破壞車窗等，警方正積極偵辦中。

一輛貨車停在台中市東勢區路旁，車窗被打破，被害人今天報案。圖／民眾提供
一輛貨車停在台中市東勢區路旁，車窗被打破，被害人今天報案。圖／民眾提供

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