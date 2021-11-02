不顧兒安危！男安全座椅違規放前座 駕車搶快撞毀車頭

台中矯男昨日深夜11時許，竟疑似搶紅燈，與欲左轉何男相撞，車頭幾乎全毀，所幸矯男車上的襁褓嬰兒僅受到驚嚇與輕微擦傷，並無大礙。圖／民眾提供 台中市矯姓男子(29歲)昨日深夜11時許，竟疑似搶紅燈，與欲左轉的何姓男子(27歲)相撞，車頭因強大撞擊力道幾乎全毀，警方到場後發現，矯姓男子車上載有未滿2個月的嬰兒，因受到驚嚇而嚎啕大哭，安全座椅卻放置在副駕駛座違反規定，警方表示，全案交由交通大隊釐清，而幼兒安全座椅未安放於後座，將在查證後開罰。

據了解，矯男的兒子剛出生未滿2個月，尚未報戶口，昨日深夜載著襁褓中的嬰兒，疑似因搶紅燈，與欲綠燈左轉的何男相撞，導致嬰兒受到驚嚇嚎啕大哭，甚至臉上受到輕微擦傷，而男子違反規定，未將嬰兒安放在車輛後座，讓自己的孩子身處在危險之中。

警方表示，兩名駕駛酒測值均為零，安全島受損，兩名駕駛均無受傷，矯姓駕駛的乘客輕微受傷，初判矯男違反號誌管制，依法可罰2700元新台幣，全案肇事原因由交通警察大隊釐清，矯男違規放置安全座椅的部分，可處1500至3500元罰鍰，在查證屬實後即可開罰。

台中市第一警分局呼籲，行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。