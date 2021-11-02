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罰不怕！高雄小港非法托嬰中心負責人有兩次違規紀錄

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市小港區一家非法托嬰中心人員拒稽查關門夾傷社工員手部，警方會同稽查才得以進入內部，藍衣者為楊姓負責人。記者徐白櫻／翻攝
高雄市小港區一家非法托嬰中心人員拒稽查關門夾傷社工員手部，警方會同稽查才得以進入內部，藍衣者為楊姓負責人。記者徐白櫻／翻攝
高雄市小港區爆發非法托嬰中心情事，工作人員為阻撓外界稽查，強拉大門關上壓傷社工手背。社會局調查，此家沒有立案的托嬰中心楊姓負責人過去有兩次違規紀錄，曾被裁罰6萬元，違法收托行徑未收斂，今年又再度違法收托，此次給予最高罰鍰30萬處分。

小港區一家未掛招牌的托嬰中心非法收托孩童，上下學時間常有家長進出建築物接送小孩。社會局10月27日獲報前往突襲稽查，托嬰中心人員不願意讓社工進入，關門時夾傷女社工員手部，通報員警進入稽查，查清內部共違法收托13名3歲以下孩童、2名3歲以上。

社會局調查，這家未立案托嬰中心並非新設，過去也有違規紀錄。兒少科長何秋菊指出，托嬰中心公安、消防沒有通過檢查，對小孩是不安全環境，內部有兩名工作人員，但依規定至少要有三位托育人員。

何秋菊說，此家托嬰中心在2018年1月、8月各有一次違法收托紀錄，當年連續追蹤3個月結案，不料今年又再度違法收托，業者一再挑戰公權力、罔顧兒童生命安全，此次又夾傷稽查社工，社會局以累犯裁處最高罰責30萬元，另請家長簽收通知書，並提供合法托嬰中心、幼兒園或保母托育人員名冊，請家長將小孩送去安全環境。

楊姓負責人上次違規被裁罰6萬元，並在2019年7月22日公告姓名。社會局了解，非法托嬰中心的楊姓負責人另經營一家合法托嬰中心，未立案中心會連結至合法中心網址，兩者關係要進一步調查釐清。

高雄小港楊姓負責人過去也曾有裁罰紀錄，社會局追蹤 3個月結案。記者徐白櫻／翻攝
高雄小港楊姓負責人過去也曾有裁罰紀錄，社會局追蹤 3個月結案。記者徐白櫻／翻攝

托嬰 社工

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