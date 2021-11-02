桃園七旬翁早餐店前徘徊 警一字字拼湊姓名送他回家

林姓老翁在早餐店前徘徊多時，不知如何回家，員警攙扶他入內休息，再一字字拼湊出姓名，成功送他回家。記者楊湛華／翻攝 桃園市一名老翁昨天早上在早餐店前徘徊，遲遲不離開，熱心民眾見狀報案，原來他獨自外出散步，走著走著卻迷路，因體力不支，想找地方休息；員警獲報到場，先攙扶他入座休息，再耐心一字一字詢問，終於拼湊出他姓名，查到住址後順利送他回家。

八德警分局指出，昨天上午7時許八德派出所員警正於轄內巡邏，接獲110派案，指興豐路800多號一家早餐店前有一名迷路老翁，立即趕赴現場處理。

八德派出所員警黃勇睿、劉采葳到達現場，發現林姓老翁（71歲）在早餐店前徘徊，上前詢問。老翁說，他今天早上獨自一人外出散步，不料走著走著卻迷路了，忘記該怎麼回家，加上自己年紀大了，體力逐漸不支，想要找個地方坐著稍歇，才會在早餐店前停留。

員警耐心詢問老翁年齡、住址，但他卻支支吾吾，無法說清楚，一問三不知，只好先攙扶他到早餐店內稍作休息，再耐心一字一字詢問，終於拼湊出他的姓名，經警用電腦系統查詢，終於確認他是住在介壽路二段一帶的林姓老翁，便駕駛巡邏車載著老翁平安返家；家屬看見林翁平安回家，非常感激員警熱心協助。