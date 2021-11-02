影／阿北出事了！他隻身駕車遊嘉縣大埔 不諳路況掉山溝

台南一名年約60歲黃姓男子上月31日獨自一人駕車到嘉義縣遊玩，晚間返家時依導航指示，行經大埔與台南市交界，因不熟悉路況受困山中，車子還卡在山溝中，警義消花費近2小時才找到人，黃男驚魂未定之餘，也感謝警義消機警救援。

嘉義縣中埔分局大埔分駐所上月31日晚間8時10分獲報，指1名來自台南的黃姓男子，獨自駕車在嘉義縣大埔鄉與台南市大凍山交界山區道路迷失，警方回撥電話無法聯繫到報案人，立即動員警義消大規模搜救。

搜救小隊於大埔鄉與台南市大凍山交界山區道路地毯式搜尋約2小時，晚間10時許，在大埔鄉石面桶山區嘉145線17.5公里旁產業道路處，發現黃男駕駛的自小客車卡在山溝無法動彈，初步檢視黃除受驚嚇外無外傷，警方護送黃到附先休息。

據了解，黃男上月31日隻身駕車至大埔山區遊玩，回台南住處時因不諳山區道路及地形，依汽車導航系統指示行駛，未料在大埔山區迷航，車輛不慎卡在山溝無法動彈。