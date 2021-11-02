聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／阿北出事了！他隻身駕車遊嘉縣大埔 不諳路況掉山溝
台南一名年約60歲黃姓男子上月31日獨自一人駕車到嘉義縣遊玩，晚間返家時依導航指示，行經大埔與台南市交界，因不熟悉路況受困山中，車子還卡在山溝中，警義消花費近2小時才找到人，黃男驚魂未定之餘，也感謝警義消機警救援。
嘉義縣中埔分局大埔分駐所上月31日晚間8時10分獲報，指1名來自台南的黃姓男子，獨自駕車在嘉義縣大埔鄉與台南市大凍山交界山區道路迷失，警方回撥電話無法聯繫到報案人，立即動員警義消大規模搜救。
搜救小隊於大埔鄉與台南市大凍山交界山區道路地毯式搜尋約2小時，晚間10時許，在大埔鄉石面桶山區嘉145線17.5公里旁產業道路處，發現黃男駕駛的自小客車卡在山溝無法動彈，初步檢視黃除受驚嚇外無外傷，警方護送黃到附先休息。
據了解，黃男上月31日隻身駕車至大埔山區遊玩，回台南住處時因不諳山區道路及地形，依汽車導航系統指示行駛，未料在大埔山區迷航，車輛不慎卡在山溝無法動彈。
警方表示，當時天色漸暗附近又無人煙，黃男心中無比恐慌，自己手機又斷斷續續不時沒有訊號，才趕緊打電話向警方求助。黃獲救後也對於警方熱心救助再三表示由衷的感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言