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台中男跌溝忘了機車 出院後失聯2天原來是為找愛車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在上月底騎機車到北屯區時，因路況不熟，跌落溝渠，還遺忘機車停放位置，幸好警方獲報後，順利尋獲。圖／第五警分局提供
台中市林姓男子在上月底騎機車到北屯區時，因路況不熟，跌落溝渠，還遺忘機車停放位置，幸好警方獲報後，順利尋獲。圖／第五警分局提供
台中市林姓男子在上月底在北屯區摔落溝渠，林送醫前不忘提醒警方，忘了機車位置，請警方協尋，警方隔天即尋獲林機車，正要通知領回時，林已出院，家屬也不知林去向，事隔2天，有民眾通報林在路口遊蕩而尋獲，當時林還向警方表示「我在找車啦」，警方聯絡家屬，才知林有身心障礙，常有時空錯置的狀況，家屬對警方熱心，不斷致謝。

台中市第五警分局北屯所在上月25日下午2時許獲報，林姓男子（60歲）在北屯區建成巷銀龍橋跌落溝渠，警員前往協助時，林稱家住太平區，當天騎車到北屯大坑8號步道散步，但忘了機車停在哪裡，正在找機車時，因不熟路況，不慎跌落溝渠，林上救護車前，不忘提醒警方「幫忙找車」。

警方通知林的家人前往醫院協助，未料林趁家人不注意時，偷溜出院，家人向警方告知，林有身心狀況，請警方幫忙協尋，警員洪嘉成隔天就在大坑8號步道附近，尋獲林的機車，不過林的家人反映，林出院後已失聯，迄今都沒有返家。

上月27日，北屯所警員林政佑、莊沅璋值勤時獲報，有一名男子在北屯區松竹路、軍功路口遊蕩，前往查處發現，就是已失聯2天的林姓男子，林當時也向警方表示，他是要來尋找機車，警方告知，機車已經尋獲，林才放心，警方隨後通知林的家人，將林帶回照料。

第五警分局長林沐弘呼籲，民眾於車輛停妥離開前，可利用手機拍下愛車位置，並連同附近門牌、路牌或電線杆一起拍下來，避免忘記位置；如仍忘記，也可將照片提供給警方，提升警方尋獲民眾愛車的效率。

台中市林姓男子在上月底騎機車到北屯區時，因路況不熟，跌落溝渠，還遺忘機車停放位置，幸好警方獲報後，順利尋獲。圖／第五警分局提供
台中市林姓男子在上月底騎機車到北屯區時，因路況不熟，跌落溝渠，還遺忘機車停放位置，幸好警方獲報後，順利尋獲。圖／第五警分局提供

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