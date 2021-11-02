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桃園釣客北橫公路大曼橋下落水 警消現場急救仍不治

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

5名釣客昨天到桃園市復興區北橫大漢溪大曼橋下（約49.3公里）釣魚，下午1點準備到對岸另覓釣魚位置，其中陳姓釣客（66歲）不小心踩滑摔入溪裡，因為水又大又急，很快被往下沖近100公尺，其他人因為沒辦法下去救人，趕快打110求救。

大溪警分局巴陵派出所接到電話立即回報分局，同時聯絡消防局第四大隊多個分隊趕往，期間空警隊也接到命令出勤，不過因為山區地形的緣故沒有辦法降落，只好折返。最後在消防分隊、特蒐人員接力下，雖然把人拉上岸但是已經沒有呼吸心跳，經過多次急救仍回天乏術。

大溪警分局巴陵派出所獲報由2名員警會同消防局第四大隊巴陵分隊及大溪、圳頂、四搜隊員22名及各式救災車輛7輛前往救援，一行人於下午1點33分抵達現場。

警方指出，陳男住平鎮區，落水處位於大曼橋在往下約100公尺地勢陡峭，加上先前山區頻繁下雨，溪水水量大又急，救難人員用繩索還有接力方式奮力救人，下午約3點30分接觸到落水的陳姓釣客，初步檢視已經沒有呼吸心跳（OHCA），直升機一個多小時後從台北松山機場飛抵現場，但是因為地形無法降落，5點8分返航。

隨後24名警、消合力抬人，陳男晚上6點12分被台到北橫公路旁繼續急救，但還是不治。

男子送到路邊的時候雖然再急救，但任回天乏術。記者鄭國樑／翻攝
男子送到路邊的時候雖然再急救，但任回天乏術。記者鄭國樑／翻攝
警消合力把男子用擔架固定後溯溪，準備送到路邊。記者鄭國樑／翻攝
警消合力把男子用擔架固定後溯溪，準備送到路邊。記者鄭國樑／翻攝

北橫 溺水

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