高雄非法托嬰中心拒查 強關門夾傷社工手背被罰30萬

進駐社工員告知孩童家長托嬰中心未合法立案，要求家長將小孩轉往合法收托中心。圖／高市社會局提供 高雄市小港區一家未立案托嬰中心遭人檢舉，市府社會局社工前往突襲稽查卻遭托嬰中心工作人員關門拒絕，對方強拉大門夾傷女社工員手背，後通知警方上門才順利完成稽查。社會局表示，複查業者仍未改善，目前社工進駐，業者過去也有違規紀錄，處罰鍰30萬元並公告姓名。

社會局兒少科長何秋菊說明，小港區一家未張掛招牌的無名托嬰中心疑似非法收托孩童，上下學時間常有家長進出建築物接送小孩。社會局10月27日獲報前往突襲稽查，在社工員表明身分後，托嬰中心人員仍不願意讓社工進入，關門時夾傷女社工員手部，社工員手背出現一大塊瘀青。

社會局人員通報小港分局員警會同再度進入稽查，查清內部共違法收托15名孩童，當時明確告知負責人不可再持續收托，昨日（11月1日）再次登門複查，裡面仍持續收托13名幼兒，依法開罰，處罰鍰30萬元並將公告負責人姓名。