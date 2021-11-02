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高雄非法托嬰中心拒查 強關門夾傷社工手背被罰30萬
高雄市小港區一家未立案托嬰中心遭人檢舉，市府社會局社工前往突襲稽查卻遭托嬰中心工作人員關門拒絕，對方強拉大門夾傷女社工員手背，後通知警方上門才順利完成稽查。社會局表示，複查業者仍未改善，目前社工進駐，業者過去也有違規紀錄，處罰鍰30萬元並公告姓名。
社會局兒少科長何秋菊說明，小港區一家未張掛招牌的無名托嬰中心疑似非法收托孩童，上下學時間常有家長進出建築物接送小孩。社會局10月27日獲報前往突襲稽查，在社工員表明身分後，托嬰中心人員仍不願意讓社工進入，關門時夾傷女社工員手部，社工員手背出現一大塊瘀青。
社會局人員通報小港分局員警會同再度進入稽查，查清內部共違法收托15名孩童，當時明確告知負責人不可再持續收托，昨日（11月1日）再次登門複查，裡面仍持續收托13名幼兒，依法開罰，處罰鍰30萬元並將公告負責人姓名。
社會局指出，這家托嬰中心已經有兩次違規紀錄，每月收費約1萬3千元，今天社工也持續到現場稽查，目前社工已駐點，並發通知單給家長簽名確認日後不會再送托；市府對於非法經營的托嬰中心會強力執法，不會寬貸。
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