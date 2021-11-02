大買家商場失竊上百萬珠寶 吸管唾液DNA抓到賊

台中市民紀姓男子去年8月初至大買家國光店B1商場，先躲在日藥本舖貨架隱密處，待打烊後，從天花板攀爬至隔壁的晶漾金飾有限公司，竊取黃彩鑽戒、藍寶石戒指等價值150餘萬的珠寶金飾，經警在現場採到飲料鋁罐瓶口處及吸管唾液，驗出紀男的DNA，台中地檢署今天依竊盜等罪嫌起訴紀男。

起訴書指出，有多項竊盜、詐欺前科的紀男（30歲），因積欠地下錢債務，需錢孔急，8月4日晚間先至大買家國光店，躲在B1商場日藥本舖貨架隱密處，待打烊後，從天花板攀爬至隔壁楊男經營的晶漾金飾有限公司內，竊取黃彩鑽戒、藍寶石戒指、珍珠戒指、結婚金飾、K金項鍊、黃金墜飾及黃金手繩等，共價值新台幣150萬4000元。

紀男行竊得逞後，將珠寶金飾放入背包內，至同月5日凌晨，由日藥本舖離開，並將裝有金飾等贓物的背包放置在大賣場置物櫃內，隨即於同日上午大賣場營業時，領取背包，搭小黃離開，再將偷來的贓物出售給不知情的億舍、玉山、東海珠寶銀樓等業者。

經被害人楊男報警處理，警方在現場找到飲料鋁罐及吸管唾液，在飲料鋁罐瓶口及吸管採到唾液，經送刑事警察局化驗，驗出竊嫌紀男的DNA，經警循線逮獲紀嫌，他坦承行竊。

此外，紀男又因缺錢，去年5月4日晚間，假冒台灣大哥大總公司員工，撥打電話給台灣大哥大中區中正特約服務中心的王姓員工，向王姓員工佯稱「總公司會有人來調貨，將店內iPhone手機各容量各留下1台，等一下會有人過來拿」，致王信以為真，即將店內8支手機整理裝袋。