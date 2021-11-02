檢疫男想喝酒異想天開 竟搭緩降機逃離防疫旅館

高雄43歲許姓男子10月29日入住鹽埕區一家防疫旅館，卻在檢疫期間搭乘緩降機，從2樓逃至1樓想到超商買酒；警方後來根據旅館通報，調閱附近監視器畫面，當晚11時30分許，在附近暗巷逮到許男。因許男行為已違反傳染病防治法規定，警方函送衛生局裁罰，面臨10至100萬元罰鍰。

警方調查，許男10月底入住鹽埕區這間防疫旅館2樓房間，上月29日深夜11時許，許男發現房間架設有逃生用的緩降機，他突發奇想，利用逃生吊繩從2樓垂吊至1樓，順利逃離隔離房間。

後來因垂吊聲響過大，引起防疫旅館櫃員起疑，外出查看發現旅館旁的防火巷有逃生吊繩，懷疑可能是住在2樓檢疫的許男所用，因未經許可擅自外出，立即通報轄區七賢路派出所。

警方到場後，擴大調閱周邊監視器畫面，掌握許男衣著特徵與逃跑路徑，當晚11時30分許，在旅館附近防火巷內有人影閃現，順利在暗巷中將許男查獲，乖乖送回旅館繼續隔離。

許男辯稱，他因隔離多日想解「酒饞」，發現旅館有緩降機，才用垂降方式降到1樓，想到附近超商購買啤酒，卻因為手機放在旅館，超商規定要實聯制才作罷，沒料準備跑回房間時，就被警方逮到。

因許男行為已違反傳染病防治法規定，警方將事證蒐集齊全後，函送衛生局裁罰，許男面臨10至100萬元罰鍰。 鹽埕警分局長蔡鴻文表示，警方受理通報違反者，將視同偵辦重大刑案，全力動員搜查，並將相關違反事證蒐證齊備，函請本市主管機關衛生局進行裁罰，呼籲民眾遵守防疫規定。