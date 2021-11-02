快訊

國防部發布新式14天教召制 這三種單位後備軍人要入列

最後機會你中了嗎？千元國旅券第四周抽籤 6組幸運獎號出爐

女藥劑師綠島潛水後送醫不治 相驗死因不明擇日解剖

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

范姓女藥劑師上月29日在台東綠島潛水，上船後不適、隨即失去意識，經現場人員急救送衛生所，再請空勤直升機轉送醫院，急救無效宣告死亡。家屬將范女遺體送回嘉義。嘉義地檢署昨代相驗，無法判定死因、將擇日解剖。

據了解，年約49歲范女與友人上月28日到台東潛水，29日到綠島龜灣鋼鐵礁附近潛水，眾人下潛後約9時許返回面，當時林姓教練在海裡，確認范女氣瓶剩下一半、引導她上升至安全深度，完成安全停留後再上升到水面上船。

范女上船時即表示身體不適，之後失去意識，船上人員先對范女實施CPR急救，並告知綠島安檢所丶送綠島衛生所由醫務人員接手之後由直升機轉送台東馬偕醫院，范女下午1時許到院已無生命跡象，急救至晚7時許宣告死亡。

台東檢警已查扣相關證物、訊問船長、潛水教練及相關當事人，釐清事故原因，因范女母親表示家在嘉義，台東地檢署囑託嘉義地檢對范女相驗，檢察官會同法醫相驗後無法判定死亡原因，將擇日解剖確認死因。

嘉義地檢署檢察官會同法醫，昨對范女相驗後無法判定死因，將擇日解剖。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署檢察官會同法醫，昨對范女相驗後無法判定死因，將擇日解剖。記者卜敏正／攝影

台東 綠島

延伸閱讀

桃園復興區男釣客跌入溪床不治 家屬忍痛放棄急救

綠島淨灘清356公斤垃圾 台東縣府邀生態講師助海廢再利用

台東低碳旅遊獲好評 預計11月推今年最終場

陳進金／綠島居民對政治受難者的記憶

相關新聞

雇陣頭「歡送」分局長 囂張男判刑

新竹縣竹東警分局前分局長江建忠今年九月中旬調動前夕，朱姓男子請佛祖車、白獅及蜈蚣陣到分局「祝賀」，行為挑釁，被依侮辱公署...

大買家商場失竊上百萬珠寶 吸管唾液DNA抓到賊

台中市民紀姓男子去年8月初至大買家國光店B1商場，先躲在日藥本舖貨架隱密處，待打烊後，從天花板攀爬至隔壁的晶漾金飾有限公...

檢疫男想喝酒異想天開 竟搭緩降機逃離防疫旅館

高雄43歲許姓男子10月29日入住鹽埕區一家防疫旅館，卻在檢疫期間搭乘緩降機，從2樓逃至1樓想到超商買酒；警方後來根據旅...

女藥劑師綠島潛水後送醫不治 相驗死因不明擇日解剖

范姓女藥劑師上月29日在台東綠島潛水，上船後不適、隨即失去意識，經現場人員急救送衛生所，再請空勤直升機轉送醫院，急救無效...

大熱天穿袖套超商列印假公文 白河警及時逮車手阻詐

台南市白河區60多歲農婦遭詐騙集團鎖定，穿著奇特的車手在取款地點附近超商列印地檢署假公文時，正好來超商巡邏警員發現有異當...

7旬老翁打完疫苗「失憶」 警助他找回機車順利回家

雲林縣斗六市有約70歲的老翁昨天騎機車至雲林縣立體育館接種疫苗，機車停好便趕忙進入快打站施打疫苗，沒想到打完疫苗出來，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。