女藥劑師綠島潛水後送醫不治 相驗死因不明擇日解剖

范姓女藥劑師上月29日在台東綠島潛水，上船後不適、隨即失去意識，經現場人員急救送衛生所，再請空勤直升機轉送醫院，急救無效宣告死亡。家屬將范女遺體送回嘉義。嘉義地檢署昨代相驗，無法判定死因、將擇日解剖。

據了解，年約49歲范女與友人上月28日到台東潛水，29日到綠島龜灣鋼鐵礁附近潛水，眾人下潛後約9時許返回面，當時林姓教練在海裡，確認范女氣瓶剩下一半、引導她上升至安全深度，完成安全停留後再上升到水面上船。

范女上船時即表示身體不適，之後失去意識，船上人員先對范女實施CPR急救，並告知綠島安檢所丶送綠島衛生所由醫務人員接手之後由直升機轉送台東馬偕醫院，范女下午1時許到院已無生命跡象，急救至晚7時許宣告死亡。