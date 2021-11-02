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大熱天穿袖套超商列印假公文 白河警及時逮車手阻詐

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河區60多歲農婦遭詐騙集團鎖定，穿著奇特的車手在取款地點附近超商列印地檢署假公文時，正好來超商巡邏警員發現有異當場逮捕，也及時阻詐婦人欲交付的30多萬元，警訊後將潘嫌依涉嫌詐欺和洗錢防制法等罪嫌移送法辦，持續追查上游詐騙集團中。

這起詐騙老梗發生在上月26日上午，白河區60多歲江姓婦人在家接獲假冒檢察官名義詐騙電話，佯稱身分證遭冒用得監管銀行戶頭現金，要婦人當天下午3點40分在白河運動公園交付戶頭30多萬元。

21歲潘姓車手獲詐騙集團指示，當天從新北市搭高鐵南下取款，從高鐵嘉義站搭計程車來到白河新興路統一超商，透過店內IBON機台雲端列印偽造「臺灣臺北地方檢察署分案調查證物清單」。

此時，白河派出所警員正好執行超商巡邏勤務，見大熱天潘穿黑色袖套相當奇特，手上拿剛印好假公文準備付款，警員不動聲色，潘步出門外經其同意盤查，當場搜出假公文，循線通知婦人，婦人才驚覺上當，頻頻感謝警方。

經查，潘嫌身上另搜出20多萬元現金，潘堅不吐露來源，警懷疑是其他被害人受騙，持續追查中。

警方成功阻詐，從落網車手起出現金。記者謝進盛／翻攝
警方成功阻詐，從落網車手起出現金。記者謝進盛／翻攝
落網的詐騙車手江嫌（右一）遭警方帶回偵辦。記者謝進盛／翻攝
落網的詐騙車手江嫌（右一）遭警方帶回偵辦。記者謝進盛／翻攝

詐騙集團 白河 車手

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