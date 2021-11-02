7旬老翁打完疫苗「失憶」 警助他找回機車順利回家

雲林縣斗六市有約70歲的老翁昨天騎機車至雲林縣立體育館接種疫苗，機車停好便趕忙進入快打站施打疫苗，沒想到打完疫苗出來，卻「頓時失憶」想不起機車停在何處，找了老半天，心急如焚，打電話向兒子求援，警方據報趕到，在一片「車海」中逐一尋找，終才找到車子順利回家，在場的人笑說「這是最奇特的疫苗後遺症」。

「明明停在這裡怎不見了！」這位老人家打完疫苗休息約半小時走出體育館，遍尋自己機車卻始終找不著，會不會被偷了？還是打完針失憶了？這位長者心中開始懷疑和焦慮，找了許久就是找不到，不知如何是好，打了疫苗、丟了車虧很大，只能打電話向正在上班的兒子求援。

斗六所值班員警獲報馬上通報在體育館快打站的警員林子悅及馬銘威、楊明發等人幫忙找尋，因施打疫苗附近停放的機車相當多，員警耐心聽老人家描述停車的概況及車輛特徵，再以同心圓方式進行地毯式搜索。

找了約一小時終在一處車棚裡找到，老翁十分感謝，並說可能是急著去打疫苗，機車停好就趕去報到，一時記錯停車位置，才會找不到機車。在場的人打趣說，這可能是打完疫苗的後遺症吧！