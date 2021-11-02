女藝術家多件畫作遭闖空門搬走 警憑失竊車牌迅速破案
苗栗縣竹南鎮日前接獲民眾報案車牌遭竊，警方立即調閱監視畫面追查，在3小時內查獲涉嫌偷車牌的32歲謝姓男子，並在他車內發現十多幅失竊畫作和其他藝術品、紅豆杉木塊等，但這些畫作都未落款，員警抽絲剝繭，終於在其中一本手繪本找到疑似藝術家的筆名，經網路及臉書搜尋，讓這批藝術品終於物歸原主，失主接獲警方通報時，還渾然不知已遭竊。
竹南警分局竹南派出所警員邱柏凱10月26中午12點多許接獲民眾報案，表示車子停在竹南運動公園附近停車場內，但2面車牌竟不翼而飛，員警立即調閱失竊地點附近所有監視器查看，發現車牌已被懸掛在別的轎車上，竹南派出所巡佐蔡清堂、警員邱柏凱、林康堯、洪子傑及張雲丞等人趕緊分頭查緝，當天下午2點多在頭份市林森路攔截到這輛車，以竊盜現行犯逮捕車內駕駛謝姓男子。
警方發現謝男除偷竊他人車牌，還持有1包毒品咖啡包，員警並在其車內發現諸多價值不斐的藝術作品，共有12幅畫作、1件陶土作品、1塊紅豆杉木頭及手繪本等物，謝姓男子支吾其詞，辯稱是朋友寄放的，但員警努力不懈找尋蛛絲馬跡，在其中一本手繪本中發現疑似藝術家筆名，於是在網路社群網站不斷搜尋類似名稱及藝術作品照片。
透過網友幫忙聯繫，數小時後終於查出失主是紀姓女藝術家，她向警方表示這批藝術品都存放新竹縣峨眉地區的倉庫內，全然不知已遭竊，對員警單憑畫作等物品就能找到他，感到驚訝不已，也十分感謝警方的努力，讓這些藝術品能失而復得。謝姓男子由警方調查後，依竊盜、毒品等罪嫌移送檢方偵辦。
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