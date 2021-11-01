桃園復興區男釣客跌入溪床不治 家屬忍痛放棄急救

桃園復興區今天下午發生1起釣客溺水事件，下午1時許接獲民眾報案，有名66歲的陳姓釣客不慎跌入溪床中，報案人表示已將陳男拉上岸，並指出陳男疑似失去呼吸心跳，消防人員到場後，因受地形限制花費許久才將陳男移至平面道路，家屬表示放棄急救。

復興區今下午有1時17分有民眾報案表示，在台7線49.3公里下切約100公尺溪床，陳姓男釣客不慎跌入，現場同行的2名報案人指出，已將陳男拉上岸，疑似沒有呼吸心跳。

消防第四大隊巴陵分隊立即派員前往，因當地岩石峭壁多，消防人員在下午3時30分接觸到陳男，已失去呼吸心跳；消防人員原想利用直升機吊掛陳男，但因現場流籠線過多加上天氣昏暗，因此於下午5時許接獲消防署來電，改採人力搬運方式。

消防人員最後沿著峭壁將陳男於下午18時12分運送至台7線49.3公里平面道路上，家屬當場忍痛放棄急救，隨後交由大溪警分局巴陵派出所處理。