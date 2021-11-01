桃園復興區男釣客跌入溪床不治 家屬忍痛放棄急救
桃園復興區今天下午發生1起釣客溺水事件，下午1時許接獲民眾報案，有名66歲的陳姓釣客不慎跌入溪床中，報案人表示已將陳男拉上岸，並指出陳男疑似失去呼吸心跳，消防人員到場後，因受地形限制花費許久才將陳男移至平面道路，家屬表示放棄急救。
復興區今下午有1時17分有民眾報案表示，在台7線49.3公里下切約100公尺溪床，陳姓男釣客不慎跌入，現場同行的2名報案人指出，已將陳男拉上岸，疑似沒有呼吸心跳。
消防第四大隊巴陵分隊立即派員前往，因當地岩石峭壁多，消防人員在下午3時30分接觸到陳男，已失去呼吸心跳；消防人員原想利用直升機吊掛陳男，但因現場流籠線過多加上天氣昏暗，因此於下午5時許接獲消防署來電，改採人力搬運方式。
消防人員最後沿著峭壁將陳男於下午18時12分運送至台7線49.3公里平面道路上，家屬當場忍痛放棄急救，隨後交由大溪警分局巴陵派出所處理。
消防第四大隊長郭百倫表示，復興區溪河流眾多，水文特性複雜，呼籲民眾應選擇安全處戲水釣魚，並應自備救生裝備，若發現有人溺水，切勿冒然自行水下施救，應立即大聲呼救，並牢記「防溺十招」，包括「五不」：不長時、不疲累、不跳水、不落單、不嬉鬧，以及「五要」：要合法、要暖身、要注意、要冷靜、要小心，才能降低溺水意外發生，保護自己的生命安全。
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