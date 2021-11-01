愛犬疑遭虐利刃削皮傷口血肉模糊 飼主報警追凶

聯合報 / 記者陳弘逸／台東即時報導

台東縣成功鎮何姓男子飼養的多年的愛犬「夏可」，日前疑似遭不明人士以銳器割傷造成大面積傷口，畫面相當駭人也令飼主心疼，即使經由獸醫治療仍未脫險；事後飼主報警並將照片貼上臉書，希望能盡快找出凶手。目前警方已展開調查，也轉報台東縣動物防疫所，若找到涉案人查證屬實將依法裁處。

何姓男飼主貼文指出，10月29日夏可一如往常陪主人至餐廳上班，工作期間牠跑出屋外玩耍，但回家時，全身有大面積撕裂傷，背部慘遭利刃大面積割傷、鼻甲骨裂，緊急送醫開刀手術，仍有8成以上術後流膿、再感染的可能，獸醫表明情況不樂觀。

飼主表示，夏可是從台東體中撿回家四飼養的浪犬，生性溫和，不會隨意攻擊他人，會陪伴親人外出上下班，是鄰居眼中有責任感的顧家犬，也討人喜歡。

飼主認為，夏可疑似遭人虐待，事後將愛犬受害的照片貼上臉書社團，並向報警請求協助，希望早日能揪出真兇；更揚言，要讓對方每天都充滿罪惡感，飽受網路打壓。

台東成功警分局獲報後，將依據飼主提供可能案發時間與地點，展開調查，並查訪犬隻經常活動的地點，同時轉報台東縣動物防疫所，若找到涉案人查證屬實，將會依違反動物保護法裁處。

台東縣成功鎮何姓男子飼養的多年的愛犬「夏可」，日前疑似遭不明人士以銳器割傷造成大面積傷口，畫面相當駭人。圖／翻攝自臉書
台東縣成功鎮何姓男子飼養的多年的愛犬「夏可」，日前疑似遭不明人士以銳器割傷造成大面積傷口，畫面相當駭人。圖／翻攝自臉書
台東縣成功鎮何姓男子飼養的多年的愛犬「夏可」，日前疑似遭不明人士以銳器割傷造成大面積傷口，畫面相當駭人。圖／翻攝自臉書
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台東縣成功鎮何姓男子飼養的多年的愛犬「夏可」，日前疑似遭不明人士以銳器割傷造成大面積傷口，畫面相當駭人。圖／翻攝自臉書
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台東 獸醫

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