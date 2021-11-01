清代母石獅遭竊 顯靈現母愛？助警找回幼獅

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣張姓男子家中收藏許多青斗石獅子，日前發現庭院中有清朝石獅失蹤，急忙報案，中埔分局警方循線追查，找到在網上兜售石獅子的羅姓嫌犯，才知對方不僅偷了大石獅，還順手拿走一隻小獅子，警笑稱，「石獅發揮母愛」。

中埔分局番路分駐所表示，張姓被害人酷愛收藏青斗石藝品，家中庭院擺滿各式石獅，9月曾有收藏家相中1尊清代產製的石獅，後因價格談不攏作罷，卻未想到沒隔幾天那尊石獅就不見，據張表示，那尊石獅特別有靈性，被偷走很捨不得。

中埔分局研判竊賊可能透過網路管道銷售，循線在嘉義市藝品店查獲石獅，進並查出是羅姓男子所為，擴大偵辦後又找回一隻被竊的青斗石幼獅，也讓員警笑稱是大獅發揮母愛顯靈，協助警方追回幼獅。

張姓被害人失而復得，驚訝還有一隻小石獅遭竊，他卻一無所知，也感謝警方協助找回珍藏。

嘉義縣中埔分局接獲民眾報案，指家中石獅遭竊，循線於嘉義市藝品店找到失物，擴大搜索下竟發現另隻小石獅。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔分局接獲民眾報案，指家中石獅遭竊，循線於嘉義市藝品店找到失物，擴大搜索下竟發現另隻小石獅。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔分局接獲民眾報案，指家中石獅遭竊，循線於嘉義市藝品店找到失物，擴大搜索下竟發現另隻小石獅。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔分局接獲民眾報案，指家中石獅遭竊，循線於嘉義市藝品店找到失物，擴大搜索下竟發現另隻小石獅。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔分局接獲民眾報案，指家中石獅遭竊，循線於嘉義市藝品店找到失物，擴大搜索下竟發現另隻小石獅。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔分局接獲民眾報案，指家中石獅遭竊，循線於嘉義市藝品店找到失物，擴大搜索下竟發現另隻小石獅。圖／中埔分局提供

中埔 嘉義 失蹤

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