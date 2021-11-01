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北市府前科長涉圖利 建管處：若違法嚴處

中央社 / 台北1日電

北市建管處1名陳姓前科長涉接受關說撤銷罰單，檢調今天執行搜索並約談6人說明。建管處今晚表示，全力配合偵辦，若有涉及不法的員工將依法嚴處。

檢調獲報，北市1家公司未申請室內裝修許可進行裝修遭建管處開罰，但建管處陳姓前科長疑遭民代關說於去年撤銷罰單，涉嫌貪污治罪條例圖利罪嫌。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，並約談陳姓前科長等6人說明，預計晚間移送北檢複訊。

對此，建管處晚間發布新聞稿表示，檢調偵辦建管處去年辦理室內裝修許可案被台北市政府開罰新台幣6萬元後撤銷一案，目前已進入司法偵辦程序，將全力配合司法機關偵辦，若有涉及不法的員工，將依法嚴處。

建管處說，北市府對員工品操一向從嚴要求，並秉持「不枉直、不庇縱、不護短」原則。

北市 司法 罰單

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