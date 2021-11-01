她欲匯1000美金救外國情人 新北警及時攔詐

新北市板橋區一名40歲林姓女子，日前至銀行表示要匯1000元美金，行員受理但覺得她神情緊張又過去少匯外幣，詢問後發現她疑似遇到愛情詐騙遂報警，員警聽聞後，跟她說明過去詐騙案例，她才驚覺是詐騙，打消匯款念頭並感謝員警守住她的辛苦錢。

海山分局文聖派出所副所長蔡境棍與警員倪秀雯、郭鑫暐當時到場，林女說她在網路上認識一名自稱家住加拿大的男子，說他從事科技業，在泰國出差時皮夾遭搶，身上無現金，緊急需要1000元美金支付飯店住宿費。

員警經同意瀏覽她的手機對話，發現雙方前陣子才以老公、老婆互稱，直接識破這是常見的愛情詐騙，耐心解釋過去詐騙案後，她才意識到是詐騙，立刻打消匯款念頭，感謝員警與行員的及時攔阻。