她欲匯1000美金救外國情人 新北警及時攔詐
新北市板橋區一名40歲林姓女子，日前至銀行表示要匯1000元美金，行員受理但覺得她神情緊張又過去少匯外幣，詢問後發現她疑似遇到愛情詐騙遂報警，員警聽聞後，跟她說明過去詐騙案例，她才驚覺是詐騙，打消匯款念頭並感謝員警守住她的辛苦錢。
海山分局文聖派出所副所長蔡境棍與警員倪秀雯、郭鑫暐當時到場，林女說她在網路上認識一名自稱家住加拿大的男子，說他從事科技業，在泰國出差時皮夾遭搶，身上無現金，緊急需要1000元美金支付飯店住宿費。
員警經同意瀏覽她的手機對話，發現雙方前陣子才以老公、老婆互稱，直接識破這是常見的愛情詐騙，耐心解釋過去詐騙案後，她才意識到是詐騙，立刻打消匯款念頭，感謝員警與行員的及時攔阻。
海山分局呼籲，網路交友需謹慎，勿被一時的花言巧語沖昏頭，以免傷財又傷心，若有任何疑問可撥打165或110向警察機關求證。
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