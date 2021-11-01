國道1號新竹段4車追撞 貨車翻覆廂型車後半部全毀
國道1號南下新竹路段發生4車追撞占據內、外線及路肩事故，其中1輛貨車閃避不及追撞前方廂型車，不僅貨車當場翻覆，廂型車也在強大撞擊力下，後半車身幾乎全毀變形，還有輛水泥預拌車也險些衝撞上去，不過及時閃避僅擦撞內側護欄，國道警方目前已經現場排除當中。
這起事故發生在今天下午5時許，國道1號南下92.3公里處，剛過竹北交流道、頭前溪橋上，事故疑似是1輛黑色休旅車與廂型車在外線車道先發生小追撞，導致後方小貨車、水泥預拌車緊急煞車，但小貨車閃避不及衝撞前方廂型車，當場翻覆在外側及路肩之間。
水泥預拌車則疑先擦撞前方事故車輛，但驚險閃過沒有直接撞上，但閃避到內線超車道又擦撞內側護欄，而停留在內側，導致國道1號南下新竹路段事故現場留下滿地車體零件碎片，並僅剩中線車道能夠通過，後方嚴重回堵。
事故已經造成國道1號南下湖口到新竹路段塞車嚴重，回堵超過10公里；國道警方表示，目前已經派遣多輛拖吊車在現場排除，但詳細事故原因仍要釐清。
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