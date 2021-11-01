影／女兒才出門就接勒索電話 在派出所見到女兒才放心

新北市中和區70歲洪姓婦人日前慌張的跑進派出所，稱自己的女兒被歹徒綁架，對方打電話勒索60萬贖金，表示不知道該怎麼辦；警方先安撫她情緒，經了解發覺這是「假綁架真詐財」，立刻撥打她女兒電話確認人身安全。洪婦在派出所見到寶貝女兒後才放下心中大石，深深感謝員警的及時協助，才沒有遭詐。

中和分局中和派出所警員胡少鈞上月19日晚上9時許接獲民眾報案，洪婦稱女兒剛離開家門不久，隨即接到一通陌生電話說「你女兒在我手裡」，被對方勒索60萬元，電話那頭還傳出疑似女兒的哭喊聲，一時分不清真假，立刻至派出所報案。

胡員一聽，知道這是常見的「假綁架真詐財」，先安撫洪婦情緒接著跟她說明類似案件，經詢問得知她女兒的手機號碼，便致電求證女兒安全。

洪婦聽到電話那頭熟悉的女兒聲，她說「剛辦完事準備要回家了」，洪婦本來還很擔心，直到在派出所見到女兒後，才放下心中的大石頭。