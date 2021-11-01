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貪玩童不慎將手指插入泡泡槍 消防員使用器械拔除

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園新屋區今天上午有位葉姓婦人帶著哭哭啼啼的3歲兒至新屋分駐所向員警求助，原來因為貪玩的張姓男童在玩泡泡槍時，食指不小心插進泡泡槍上的小洞，張童立即大哭，但因葉婦怎麼也無法協助張童將食指拔出來，因此才向警方求援，警方立刻開警車載張童至消防分隊，所幸拔出送醫治療後無大礙。

今上午張童獨自開心的在玩塑膠製的玩具泡泡槍時，不知為何將食指插入泡泡槍後方小洞，因疼痛難耐大哭，葉婦見狀立即協助張童拔出，試了多次仍無法拔出，加上男童嚎啕大哭，焦急的葉婦趕緊將葉童帶往新屋分駐所向員警求助。

員警見張童食指逐漸腫脹發紫，立即開警車載葉婦及張童至富岡消防分隊，經消防人員使用器械將泡泡槍拆開，順利讓張童的食指恢復自由，而張童也送至部桃新屋分院治療，經醫院治療後確認男童手指已無大礙。

葉婦表示當下已慌了手腳，會再多注意張童的玩具合不合適，張童也破涕為笑童言童語的說長大以後想要像警察叔叔一樣幫助別人。

桃園新屋區今上午有貪玩男童不慎將食指插入泡泡槍中，消防人員使用器械將泡泡槍拆開，將男童手指拔出。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋區今上午有貪玩男童不慎將食指插入泡泡槍中，消防人員使用器械將泡泡槍拆開，將男童手指拔出。記者翁唯真／翻攝

警察 桃園

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