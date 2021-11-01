貪玩童不慎將手指插入泡泡槍 消防員使用器械拔除

桃園新屋區今天上午有位葉姓婦人帶著哭哭啼啼的3歲兒至新屋分駐所向員警求助，原來因為貪玩的張姓男童在玩泡泡槍時，食指不小心插進泡泡槍上的小洞，張童立即大哭，但因葉婦怎麼也無法協助張童將食指拔出來，因此才向警方求援，警方立刻開警車載張童至消防分隊，所幸拔出送醫治療後無大礙。

今上午張童獨自開心的在玩塑膠製的玩具泡泡槍時，不知為何將食指插入泡泡槍後方小洞，因疼痛難耐大哭，葉婦見狀立即協助張童拔出，試了多次仍無法拔出，加上男童嚎啕大哭，焦急的葉婦趕緊將葉童帶往新屋分駐所向員警求助。

員警見張童食指逐漸腫脹發紫，立即開警車載葉婦及張童至富岡消防分隊，經消防人員使用器械將泡泡槍拆開，順利讓張童的食指恢復自由，而張童也送至部桃新屋分院治療，經醫院治療後確認男童手指已無大礙。