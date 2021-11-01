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大貨車撞倒電桿龍洞停電 台電重新建桿傍晚恢復供電

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李姓男子今天上午駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿、號誌桿後，車頭跨越路旁護欄懸空，場面驚險。事故發生後，附近商家和民宅停電，叫苦不已。台電基隆區營業處表示，肇事車輛移除後，承攬業者即進場建桿施工，傍晚恢復供電。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午10點半多接獲報案，台2線龍洞路段發生車禍，一輛大貨車衝出路旁護欄，車頭懸空，司機待援。消防人員到場時，李男仍在駕駛座，意識清楚。他僅受擦挫傷，在消防人員協助下自行下車。李男上救護車接受包紮後，自認無礙，婉拒消防人員送醫。

警員對李男實施酒測，非酒後駕駛。事故發生後，交通受阻。路旁電線桿因被李男開車撞倒，也造成龍洞地區停電。

台電基隆區營業處表示，這起停電事故共造成龍洞社區12戶用戶停電，事發後為確保供電安全，先將接戶線電源隔離。下午將肇事車輛移除後，承攬商進場建桿恢復供電。

李男今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿，造成當地商家和住戶停電。記者邱瑞杰／翻攝
李男今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿，造成當地商家和住戶停電。記者邱瑞杰／翻攝
李男今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿，造成當地商家和住戶停電。記者邱瑞杰／翻攝
李男今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿，造成當地商家和住戶停電。記者邱瑞杰／翻攝
李男今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿，造成當地商家和住戶停電。記者邱瑞杰／翻攝
李男今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿，造成當地商家和住戶停電。記者邱瑞杰／翻攝

停電

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