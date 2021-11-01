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小貨車自撞停路邊 15小時後才被發現駕駛已身亡
台南市消防局中午獲報玉井區台20線28.9k處有小貨車自撞車禍、車還沒熄火，消防員到場打開車門時駕駛58歲黃姓男子已明顯死亡。玉井分局指出，事發地點距死者家只有幾分鐘車程，且查看行車記錄器發現車速不快，也因車輛損毁不嚴重停路邊，事發15小時後才被發現；是否因突發疾病而肇事、真正死因還需相驗才能了解確定，已通知人在台北的死者妻子南下處理。
警方調查，行車紀錄器顯示死者昨晚開車離開住家不久，車子就慢慢往路邊偏，最後撞上路邊自來水公司金屬制洩氣閥、人倒在車內，直到今天近午才被人發現。
小貨車上行車紀錄器顯示，死者昨晚8點10分沿台20線東往西方向行駛，行駛到台20線28.9公里玉井段時，失控撞上路邊水公司閥管，左前車頭及左側車輪狀破損、前擋風玻璃撞凹破，黃男疑似頭部與胸部遭撞擊後，失去意識倒臥車內。
警方推測因小貨車肇事停在路旁車損不嚴重，台20線車流量大但一直沒有人發現報警救護，直到今天中午11點40分才有路過民眾發現報警。警方表示死者目前獨居在事故現場附近，已聯絡到死者妻子預計明天會同檢察官及法醫相驗。
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