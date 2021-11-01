影／河邊蓋房擺鍋爐 男非法提煉檜木精油10年獲利5百萬

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聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

南投湯姓男子涉嫌收購檜木提煉精油，保七總隊獲報後長期蒐證，日前掌握曾姓男子涉嫌撿漂流木上門交易，一舉破獲漂流木2240公斤、紅檜木精油1萬3千毫升，全案50多歲湯、曾2名犯嫌，依照森林法移送南投地檢署偵辦。

保七總隊表示，今年2月接獲線報，有收購珍貴樹木前科的湯男，涉嫌在地下工廠提煉檜木精油，且疑似有盜伐集團出沒交易，全案經南投地檢署指揮數月蒐證，掌握曾姓男子載運大批漂流木交貨，當場人贓俱獲，起獲紅檜漂流木2240公斤、紅檜木精油13000毫升，及手機、鏈鋸、揹架等贓證物。

警方指出，湯姓男子涉嫌收購檜木提煉精油，選在水里溪溪畔租地搭建簡易鐵皮屋，擺設提煉精油鍋具，設置地下工廠非法製作精油，檜木精油為市場熱銷產品，500毫升紅檜木精油市價可高達1萬2500元，湯男涉非法提煉精油販售約10年之久，獲利逾500萬元。曾男供稱，檜木都是在陳有蘭溪撿拾的漂流木，全案依照森林法移送法辦。

保七總隊呼籲，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，大家都應秉持傳遞守護山林的精神，共同保護臺灣珍貴的自然環境及資源。

警方查扣非法製造精油鍋具。圖／保七提供
警方查扣非法製造精油鍋具。圖／保七提供
保七警方破獲地下工廠非法提煉檜木精油，並查獲現場交易2240公斤的漂流木。圖／保七提供
保七警方破獲地下工廠非法提煉檜木精油，並查獲現場交易2240公斤的漂流木。圖／保七提供
警方查扣非法製造精油鍋具。圖／保七提供
警方查扣非法製造精油鍋具。圖／保七提供
保七警方破獲地下工廠非法提煉檜木精油。圖／保七提供
保七警方破獲地下工廠非法提煉檜木精油。圖／保七提供
警方查獲曾男非法撿拾漂流木之工具。圖／保七提供
警方查獲曾男非法撿拾漂流木之工具。圖／保七提供
警方查獲湯男涉嫌非法提煉紅檜木精油1萬3千毫升。圖／保七提供
警方查獲湯男涉嫌非法提煉紅檜木精油1萬3千毫升。圖／保七提供

漂流木 南投

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