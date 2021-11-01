騎士掉五倍券 頭份警方協助半個小時物歸原主

25歲彭姓男子10月30日中午騎車途經苗栗縣頭份市親民路，口袋的振興五倍券飛出遺失，路人撿拾後報案，警方查閱店家監視器，半個小時就通知彭男領取，五倍券原封不動，彭男喜出望外。

苗栗縣警察局頭份分局斗坪派出所30日中午12點15分，接獲民眾報案在頭份市親民路拾獲五倍券，警員吳敏豪受理，調閱拾獲地附近地點監視器，發現五倍券從一輛機車飛落，根據車號通知彭男，彭男到派出所時領取，一再向警方道謝。

彭男告訴警方，他從新竹縣騎車返回頭份市，返家後發現口袋的五倍券遍尋不著，放棄找尋的希望，接到警方電話相當驚喜，沒想到可以找回來，感謝員警為民服務精神。