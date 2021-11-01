彰化「金勤區」被「靠北」 縣警局：金融阻詐全國第一

彰化縣警察局為防制金融詐騙，今年6月起推動「金勤區」，轄內有金融機構的員警，還要加銀行行員的私人LINE，並祭出獎懲，引起基層員警不滿，在臉書「靠北警察」批判警方高層壓榨員警。但縣警局表示，彰化縣實施「金勤區」以來，已成功攔下526件，攔詐金額近2億元，全國第一，因成效良好，9月起，只獎不罰。

彰化縣警察局在副局長王清海主導下，率全國之先，首創成立金融機構專責宣導警力，簡稱金勤區。縣警局指出，為了暢通金勤區員警與行員的溝通管道，縣警局指導金勤區員警利用通訊軟體LINE，主動與行員聯繫進行反詐騙宣導，行員也可利用LINE向金勤區員警詢問及報案，此項阻詐工作，採滾動式檢討修正，遇攔阻失敗的案例，立即分析原因及詐騙手法與特徵，供金勤區員警及行員做參考，以再次精進警銀共同阻詐的技巧。

不過，員警在臉書「靠北警察」指出，「金勤區」LINE 群組，將500名基層員警、所長及偵查隊長等人加入，只要受理臨櫃匯款詐騙案件都需要回報，阻攔成功，所長被表揚，攔阻失敗就會懲處，被公開質詢，且規定每人都要負責加銀行行員的私人LINE帳號，進行每天90秒的宣導，並附上截圖回報。

並有自稱是「女行員」po文，指員警為了做好與行員關係，吹起送禮歪風，因為要配合警察高層，上班還要接員警電話，造成男友、先生誤會造成家庭糾紛，讓他們有壓力，要努力攔阻詐欺不可以失敗，如果攔阻失敗，就要配合警方開檢討會，一直在講反詐欺，覺得警方太超過，又沒領警察薪水卻要配合這麼程度。

彰化縣警察局刑警大隊長許忠彥說，所謂的大「金勤區」LINE群組，是從副局長王清海以下，各分局幹部、刑大幹部、分駐所及派出所幹部，以轄內有金融機構的員警都會加入，各分駐所、派出所的員警及金融機構負責人、行員也成立金勤區群組，也鼓勵金勤區員警與行員加私line，但並無所謂的每天90秒宣導，主要是要求平時做好溝通及意見交換，透過綿密的連繫，來降低金融詐騙案件。

許忠彥說，彰化縣去年攔阻成功132件、攔阻金額2936萬多元，今年實施金勤區後，與去年同期相較，攔阻成功件數增加394件，攔阻金額增加1億6763萬元、成長6.7倍，依內政部警政署統計，彰化縣成功攔阻次數全國排名第1 。

「金勤區」措施訂有獎懲制度，許忠彥說，每成功一件阻詐，視金額，員警所屬金勤區成員可得到4到6次嘉獎，如果未依攔詐標準攔詐失敗，所長會記一次到兩次申誡，目前已有十多位所長被處分，但迄今從未有員警被懲處，由於金勤區成效良好，從今年九月起，取消處罰規定，攔阻成功案件從優敘獎，同時也會表揚阻詐有功行員。

縣警局副局長王清海說，縣警局仍會落實「金勤區」的措施，由於「金勤區」實施至今，已展現阻詐成果，員警逐漸熟知阻詐技巧，將來會取消大群組，由各分局成立群組，持續打擊金融詐騙案件。

部分基層除酸言酸語，還稱副局長王清海用力推動「金勤區」，是為了參加「警光獎 」，王清海直斥「莫名其妙」，他說，「警光獎」榮歸彰化縣警察局，如果因為阻詐獲獎有什麼不好，有獎金也逐級分下去，他又不會分到一毛錢，說不定那些酸言酸語者，最後也分到獎金。

今年10月成功詐阻1千多萬元的台灣企銀北斗分行曾姓行員，獲縣警局表揚，他今天出面支持縣警局「金勤區」的做法，他說，加入「金勤區」的line群組，不會造成壓力也不會影響作息，反而加入群組後，透過平時的溝通，員警會告知附近有一些金融詐騙案件，提醒他注意，臨櫃只要發現有異，就可以line即時連絡員警到場。