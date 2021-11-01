手機定位找回手機 日籍留學生大讚台灣警察效率高

一名來台讀書的日籍大學生日前不慎將iPhone手機遺失在所搭乘的Uber轎車，情急下請友人帶著他到派出所報案。霧峰警分局成功派出所據報，利用iPhone手機定位功能，隨即在大里一處路口攔下該轎車找回手機，讓這名日籍大學生對台灣警察的辦案效率讚不絕口。

霧峰分局長李建興今對員警能迅速為民服務找回手機表示讚許，認為也是為台灣做了另一種最佳的國民外交和宣傳。

霧峰分局說，成功派出所警員詹子沅、林奎言27日凌晨零時許，接獲日籍大學生報案；因為手機裡有很多重要資料，讓這名留學生頗為心急。警方先是安撫他的情緒，再透過iPhone手機帳號定位功能，查出位置應在大里區東南路一帶，並隨即趕赴現場尋找該車。但到了現場發現車子已移動到他處，於是再重新定位。

後來定位顯示在大里區中興路一段與塗城路口一帶，警方於是又迅速奔馳約2公里，終於在路口發現該輛白色的轎車，並立即將該車輛攔停。轎車司機面對警方突然的攔查，一開始還一臉不解，以為發生了什麼事，聽警方說明緣由，這才一同幫忙尋找，並在後座找到該支iPhone手機。