快訊

46歲男打AZ現不良反應「瀕死救回」 堅持打第2劑身亡

病毒「自我毀滅」致日本疫情急降溫？ 羅一鈞分析原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機定位找回手機 日籍留學生大讚台灣警察效率高

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

一名來台讀書的日籍大學生日前不慎將iPhone手機遺失在所搭乘的Uber轎車，情急下請友人帶著他到派出所報案。霧峰警分局成功派出所據報，利用iPhone手機定位功能，隨即在大里一處路口攔下該轎車找回手機，讓這名日籍大學生對台灣警察的辦案效率讚不絕口。

霧峰分局長李建興今對員警能迅速為民服務找回手機表示讚許，認為也是為台灣做了另一種最佳的國民外交和宣傳。

霧峰分局說，成功派出所警員詹子沅、林奎言27日凌晨零時許，接獲日籍大學生報案；因為手機裡有很多重要資料，讓這名留學生頗為心急。警方先是安撫他的情緒，再透過iPhone手機帳號定位功能，查出位置應在大里區東南路一帶，並隨即趕赴現場尋找該車。但到了現場發現車子已移動到他處，於是再重新定位。

後來定位顯示在大里區中興路一段與塗城路口一帶，警方於是又迅速奔馳約2公里，終於在路口發現該輛白色的轎車，並立即將該車輛攔停。轎車司機面對警方突然的攔查，一開始還一臉不解，以為發生了什麼事，聽警方說明緣由，這才一同幫忙尋找，並在後座找到該支iPhone手機。

警方查看手機內容均為日文，確認就是日籍留學生所遺失的手機，因此將手機物歸原主，讓該名日籍學生不斷道謝。

警方迅即為日籍留學生找回手機，他感動的一直稱謝。圖／民眾提供
警方迅即為日籍留學生找回手機，他感動的一直稱謝。圖／民眾提供

大學生 留學生 警察

延伸閱讀

連續逼車6公里 火爆男最後還擲寶特瓶洩憤

影／台中南屯機車交叉撞衝對向 騎士卡車輪底送醫不治

基隆轎車撞電桿支離破碎 駕駛說為閃狗非酒駕

台灣女留學生紐約機場遭詐騙 上車3分鐘索1萬1千元

相關新聞

影／毒鴛鴦攜襁褓幼子賣假票券 暖警逮人後掏腰包送奶粉

29歲李姓男子與大他8歲的余姓女友，在網路上販賣自行偽造的晶英酒店等熱門旅遊券，警方獲報後佯裝買家約出李男及余女，趁面交...

62歲女遇假飛行員「用愛借錢」 行員和警聯手阻詐

62歲駱姓女子在網路上遇上戀愛詐騙，詐團成員假冒飛行員，以英文對話關懷騙取信任，再佯稱遭遇財務危機，拜託駱女匯款9萬元至...

彰化「金勤區」被「靠北」 縣警局：金融阻詐全國第一

彰化縣警察局為防制金融詐騙，今年6月起推動「金勤區」，轄內有金融機構的員警，還要加銀行行員的私人LINE，並祭出獎懲，引...

手機定位找回手機 日籍留學生大讚台灣警察效率高

一名來台讀書的日籍大學生日前不慎將iPhone手機遺失在所搭乘的Uber轎車，情急下請友人帶著他到派出所報案。霧峰警分局...

影／在網咖與人口角 卻在街道燃信號彈示威、洩憤

新北市新店區有1名24歲莊姓男子，今天上午在網咖與陌生人發生爭執後，竟在店門外引燃信號彈，並在大街上揮舞、咆哮，發出陣陣...

影／違規還飆國罵！機車騎士槓上單車騎士 拿安全帽狂K

有民眾在YouTube上傳一段影片，新北市一名單車騎士，騎腳踏車從自行車道要轉往馬路上，碰巧在路口有一輛機車從對向騎來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。