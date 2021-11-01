62歲女遇假飛行員「用愛借錢」 行員和警聯手阻詐

62歲駱姓女子在網路上遇上戀愛詐騙，詐團成員假冒飛行員，以英文對話關懷騙取信任，再佯稱遭遇財務危機，拜託駱女匯款9萬元至指定帳戶，幸好銀行行員友善關懷發現帳戶為「警示帳戶」，警方到場戳破戀愛詐騙幌子。駱女感謝警方及時攔阻，幫她守住荷包。

警方指出，中山分局大直派出所，日前接獲國泰世華銀行大直分行報案，現場有女子疑似照詐騙，線上巡邏警員葉柏廷、曾柏嘉到場協助，確認網友請求匯款的帳戶已通報警示帳戶，確認是網路交友戀愛詐騙手法，與行員聯手勸說下，駱女才自知受騙。

駱女稱，在網路上認識自稱是飛行員的男子，兩人都使用英文對話，沒見過面，男子突然稱遇上財務困難，請駱女幫忙匯款9萬元至指定帳戶，直到警察抵達銀行勸說，才恍然大悟差點上當，感謝警方及時到場攔阻，阻止財物損失。