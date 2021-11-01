收贓漂流檜木煉精油牟利 保七警逮2嫌送辦

警政署保七總隊日前獲報，指有不肖業者收受非法檜木提煉精油牟利，經查南投縣50多歲湯男涉嫌收贓，10月7日執行搜索，當場查獲曾男載運漂流檜木交貨，人贓俱獲送辦。

保安警察第七總隊刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，警政署保安警察第七總隊於今年2月接獲線報，指南投縣水里鄉有不肖業者收受來源不明的檜木並設置工廠提煉精油，藉此出售牟利，疑有盜伐集團在當地活動。

警方隨即組成專案小組並報請南投地檢署檢察官指揮調查。

專案小組歷經數月跟監、蒐證，發現有森林法前科的50多歲湯姓男子長期收受來源不明的檜木，並於疫情趨緩後，收贓大量紅檜漂流木再製作精油，藉此牟取不法利益。

見時機成熟，保七總隊會同南投縣警察局集集分局、林務局南投林區管理處人員於10月7日上午8時30分許至南投縣水里鄉2處所執行同步搜索查緝，當場查獲有竊取漂流木前科的50多歲曾姓男子載運檜木漂流木前來交貨，人贓俱獲。

同時，現場查扣犯嫌所使用手機、鏈鋸、揹架、紅檜漂流木（2240公斤）及紅檜木精油1萬3000cc等贓證物。

由於此案所查獲漂流木都是國有貴重木紅檜，警方初估500ml紅檜木精油市價可高達新台幣1萬2500元，湯嫌非法提煉精油販售約10年，長期總獲利逾500萬元。

全案詢後將湯男等2嫌依涉違反森林法罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。