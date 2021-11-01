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影／台南救護車路口撞上綠燈直行機車 女騎士擦傷送醫

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市消防局六甲消防隊今天上午載運傷患前往柳營奇美醫院途中，東往西行經六甲區中山路、民族街交叉路口時，紅燈直行通過，撞上民族街北往南綠燈通行機車，造成24歲吳姓女騎士身上多處擦挫傷，救護車人員及車上傷患無傷；警方表示，肇事原因還待調查釐清。

麻豆分局交通分隊小隊長塗舜文說，員警獲報後立即前往現場協助救援並交通管制，肇事救護車上傷患改派救護車接走送往柳營奇美醫院，車禍受傷吳姓女子則由柳營消防隊協助送往醫。雙方經測試都無酒精反應。駕駛救護車消防隊員表示，全程都有依規定開啟警示燈及警鳴器。

麻豆分局長許敏能表示，民眾行駛間如聽到救護車鳴警笛時，請盡可能讓出車道，禮讓救護車先行，或於路口遇有救護車通行時，也請先行減速停車，待救護車輛通過後，再依交通號誌指示行走，才能避免通過路口時發生衝撞，耽誤病患緊急醫療救護黃金時間。

消防局長李明峯說，消防局會依照司法的判定負責任，「該負的責任我們不用逃避，也不會」。

台南六甲救護車撞上綠燈直行機車，女騎士多處擦傷送醫。記者周宗禎／翻攝
台南六甲救護車撞上綠燈直行機車，女騎士多處擦傷送醫。記者周宗禎／翻攝
台南六甲救護車撞上綠燈直行機車，女騎士多處擦傷送醫。記者周宗禎／翻攝
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台南六甲救護車撞上綠燈直行機車，女騎士多處擦傷送醫。記者周宗禎／翻攝
台南六甲救護車撞上綠燈直行機車，女騎士多處擦傷送醫。記者周宗禎／翻攝
台南六甲救護車撞上綠燈直行機車，女騎士多處擦傷送醫。記者周宗禎／翻攝
台南六甲救護車撞上綠燈直行機車，女騎士多處擦傷送醫。記者周宗禎／翻攝
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