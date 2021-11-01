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南投竹山暗夜火警1死2傷 疑屋內菸蒂釀禍

中央社 / 南投縣1日電

南投縣竹山鎮大義街一棟民宅昨天晚間起火，消防局派遣人車到場，人車到場後14分鐘即撲滅火勢，但在和室房間發現1具焦屍，另有2名傷者送醫，疑是菸蒂釀禍。

南投縣消防局救災救護指揮科昨天晚間獲報，竹山鎮大義街一棟民宅發生火警，立即派遣竹山、鹿谷、名間分隊消防車6輛、救護車3輛、37名搶救人員並群呼義消趕往支援搶救。

消防局今天發布搶救資訊表示，第1梯次救災人車昨天晚間10時41分到達現場布線入室，現場人員10時50分回報在1樓和室發現1具男性焦屍，年約60多歲，由於明顯死亡，未送醫；另有2名患者送往竹山秀傳醫院救治，昨天晚間10時55分撲滅火勢。

根據消防局統計，燃燒面積共40平方公尺，損失約新台幣10萬元。據了解，死者張男有癲癇、帕金森氏症等疾病，不排除起火當時因身體狀況不佳而未逃出，張男的妻子慌亂中從後門逃出，女兒則是返家欲衝入火場，情緒激動，因此，警消將死者妻子、女兒送醫治療。

火調人員會同警方發現火場範圍、火勢都不大，沒有助燃物質跡象，初步排除人為縱火的可能，懷疑菸蒂引發火警，但詳細原因仍待進一步釐清。

南投

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