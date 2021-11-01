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民眾報案1隻清朝石獅被偷 警方破案卻找回2隻

中央社 / 嘉義縣1日電

嘉義縣張姓男子日前報案珍藏的1隻清朝大石獅被偷，中埔警分局當晚即在嘉義市追回失竊物品，卻起出2隻被竊石獅，張男這才知道不只1隻被偷，羅姓竊嫌則依竊盜罪送辦。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞表示，番路鄉張姓男子10月26日報案，他放在家中院子的清朝青斗石獅少了1隻大石獅，案經員警調查及分析失竊石獅子銷贓管道，在嘉義市追回失竊物品，並逮捕羅姓竊嫌。

中埔分局番路分駐所長張精銘接受中央社記者電訪表示，張姓男子放在自家庭院的石獅有上百隻，會發覺被偷，是因為之前曾有人要買被偷的大石獅，印象深刻，但警方從羅姓竊嫌手中起出的另一隻小石獅，張男就不知何時不見了。

張精銘表示，張男很感謝警方找回多年收藏的2隻石獅，羅姓竊嫌則依竊盜罪移送法辦。

嘉義 中埔 竊盜

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