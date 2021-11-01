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太吵了！炫金保時捷改裝車 遭台中稽查人員開罰2700

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

炫金色的保時捷跑車於日前深夜在台中停等紅燈，巨大引擎聲浪讓一旁進行「聯合稽查」的員警與檢測員感覺有異，立即對該車進行檢測，證實其為改裝車，甚至噪音超過標準16.2分貝，現場遭環保局人員開罰新台幣2700元。

台中市第一警分局上個月28日在轄區內，結合環保局、監理站執行「環、警、監聯合稽查」，取締超過法定規範的噪音改裝車輛；執行勤務時，一輛炫金色保時捷跑車在路口停等紅燈，巨大的引擎聲浪讓稽查人員感覺有異，立即引導該車進行檢測。

保時捷車主一度宣稱自己車輛全為原廠設置，並未改裝，但在環保局及監理站人員查驗後，證實車輛是改裝車，而且噪音檢測也未通過，超過標準值16.2分貝，環保局依法對車主現場開罰新台幣2700元；當天稽查團隊，也在短短2小時內稽查到7輛疑似改裝車輛，噪音未符合標準者，也依噪音管制法等相關法規開罰。

第一警分局統計，今年1月起至10月止，分局已通報近百件疑似噪音車輛至環保機關進行檢測，另也使用移動式測速照相，取締超速違規高達1萬2087件。

第一警分局表示，警方會不定期、不固定地點執行「環、警、監聯合稽查」，利用科技執法移動式測速照相結合「靜城專案」勤務，強力取締超速車輛，同時針對疑似噪音車輛錄影蒐證，之後通報環保機關進行裁罰。

台中市第一警分局分局長張啓祥表示，超速改裝車駛入中西區將無所遁形，另現逢秋冬時節，民眾時有進補情事，也提醒民眾駕駛人於飲酒後應善用代駕服務或搭乘大眾運輸工具，切勿抱持僥倖心態上路，今年至10月止，已取締酒駕420件，警一分局持續嚴格執法取締酒駕絕不鬆懈，維護用路人生命及財產安全。

第一警分局表示，今年截至10月，轄區內已經通報近百件疑似噪音車輛，也透過移動式測速照相，取締超速違規高達1萬2087件。圖／民眾提供
第一警分局表示，今年截至10月，轄區內已經通報近百件疑似噪音車輛，也透過移動式測速照相，取締超速違規高達1萬2087件。圖／民眾提供
炫金色保時捷跑車日前停等紅綠燈，巨大的引擎聲浪吸引警方查驗，確認其為改裝車輛，噪音檢測也超標16.2分貝，現場遭環保局開罰新台幣2700元。圖／民眾提供
炫金色保時捷跑車日前停等紅綠燈，巨大的引擎聲浪吸引警方查驗，確認其為改裝車輛，噪音檢測也超標16.2分貝，現場遭環保局開罰新台幣2700元。圖／民眾提供

噪音 保時捷 監理站

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