影／台2線大貨車撞倒電桿停電又塞車 車頭懸空場面險

李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿後，車頭跨越路旁護欄懸空待援，最後由消防人員協助下車，所幸僅手部擦挫傷，婉拒送醫。這起事故造成大塞車，警方到場指揮交通；李男經酒測非酒後駕車，事故原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午10點47分接獲報案，台2線龍洞路段發生大貨車自撞事故，車頭跨出路旁護欄懸空，司機受困駕駛座待援。消防局出動貢寮、瑞芳及九份分隊共8車13人前往救援。

消防人員到場時，李男仍在駕駛座，意識清楚。他僅受擦挫傷，在消防人員協助下自行下車。李男上救護車接受包紮後，自認無礙，婉拒消防人員送醫。