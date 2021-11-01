影／台2線大貨車撞倒電桿停電又塞車 車頭懸空場面險
李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿後，車頭跨越路旁護欄懸空待援，最後由消防人員協助下車，所幸僅手部擦挫傷，婉拒送醫。這起事故造成大塞車，警方到場指揮交通；李男經酒測非酒後駕車，事故原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午10點47分接獲報案，台2線龍洞路段發生大貨車自撞事故，車頭跨出路旁護欄懸空，司機受困駕駛座待援。消防局出動貢寮、瑞芳及九份分隊共8車13人前往救援。
消防人員到場時，李男仍在駕駛座，意識清楚。他僅受擦挫傷，在消防人員協助下自行下車。李男上救護車接受包紮後，自認無礙，婉拒消防人員送醫。
事故發生後，路旁一根電線桿被撞倒，造成龍洞地區停電。台電接獲通報，派人前往搶修。事故車輛阻礙交通，造成大塞車。警方也到場指揮單線雙向行車，慢慢疏解車流。
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