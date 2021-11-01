快訊

美捐贈150萬劑莫德納疫苗來了 華航班機下午1:43運抵桃園機場

等到了！iPad Mini 6 Wi-Fi版無預警開賣 果粉搶翻這新色

影／台2線大貨車撞倒電桿停電又塞車 車頭懸空場面險

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿後，車頭跨越路旁護欄懸空待援，最後由消防人員協助下車，所幸僅手部擦挫傷，婉拒送醫。這起事故造成大塞車，警方到場指揮交通；李男經酒測非酒後駕車，事故原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午10點47分接獲報案，台2線龍洞路段發生大貨車自撞事故，車頭跨出路旁護欄懸空，司機受困駕駛座待援。消防局出動貢寮、瑞芳及九份分隊共8車13人前往救援。

消防人員到場時，李男仍在駕駛座，意識清楚。他僅受擦挫傷，在消防人員協助下自行下車。李男上救護車接受包紮後，自認無礙，婉拒消防人員送醫。

事故發生後，路旁一根電線桿被撞倒，造成龍洞地區停電。台電接獲通報，派人前往搶修。事故車輛阻礙交通，造成大塞車。警方也到場指揮單線雙向行車，慢慢疏解車流。

李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿並跨越護欄車頭懸空，司機受困待援。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿並跨越護欄車頭懸空，司機受困待援。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿並跨越護欄車頭懸空，司機受困待援。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿並跨越護欄車頭懸空，司機受困待援。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿並跨越護欄車頭懸空，司機受困待援。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿並跨越護欄車頭懸空，司機受困待援。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿並跨越護欄車頭懸空，司機受困待援。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿並跨越護欄車頭懸空，司機受困待援。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿並跨越護欄車頭懸空，司機受困待援。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天駕駛曳引大貨車行經台2線新北龍洞路段，失控撞倒電桿並跨越護欄車頭懸空，司機受困待援。記者邱瑞杰／翻攝

塞車

延伸閱讀

台2線又見大車自撞 車頭跨欄懸空司機待援

基隆轎車撞電桿支離破碎 駕駛說為閃狗非酒駕

台2線鼻頭貨櫃車撞山壁起火 往宜蘭雙向中斷3小時已通

影／台2線鼻頭貨櫃車撞山壁後爆炸起火　火勢猛烈雙向中斷通行

相關新聞

嘲笑同學「不能打疫苗」引衝突 國中女生鼻梁被打斷

台北市某國中傳出一名女學生嘲笑男同學「不能打疫苗」，兩人爆發口角，男學生竟動手打斷女同學鼻梁。北市教育局證實這起事件發生...

青少年飛踢重摔西門町街友 社會局怒：嚴厲譴責

社群平台上傳出多則民眾無故騷擾一名街友的影片，影片中有人對街友狂踹、訕笑，導致該街友情緒激動，由於影片背景就是台北市知名...

上班時段高雄路竹連環撞 6車8人幸好都輕傷

今天上午7點多上班尖峰時段，在高雄市路竹區竹湖陸橋機車道發生4車5人連環撞事故，見到前方有事故，欲回頭下橋的李姓男子又與...

上兵當起人頭帳戶 辯稱提款卡遺失被法官打臉

吳姓志願役上兵涉嫌將郵局提款卡交給詐騙集團使用，詐騙成員假冒購物網站人員謊稱網站遭駭客入侵訂單誤設，造成被害人共匯出13...

送托8天1歲童身上瘀青入夜哭 竹巿社會處：調查中

一名家長昨在臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」PO文，指才將一歲的兒子送到新竹市一間托嬰中心8天，兒子身上就出現抓痕與...

台南市安南區透天厝清晨失火 屋主一家4人倉皇逃出

台南市安南區安中二街21巷內4樓透天厝民宅，今天清晨近1點發生火災，屋主一家4人聞到煙味，從睡夢中驚醒倉皇逃出，消防人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。