失智翁騎車買菜失聯 定位手環查出人在90公里外

高雄鳳山區77歲康老翁10月26日上午騎車外出買菜未歸，家屬找不到人，情急跨區到仁武警分局鳥松分駐所報案，警方經定位手環查出康男竟遠在90公里外的桃源區，正好在旗山休假的鳥松分駐所長郭宗鑫，放棄休假幫忙協尋，所幸找到老翁。

罹患失智症的康姓老翁是於上午9點左右騎車出門，原本到鳳山工協市場買菜，但到下午仍未返家，家屬跑到離家較近的鳥松分駐所報案協尋，幸好老翁有戴定位手環，但警方一查，人竟在90公里外的桃源區，且位置仍不斷移動。

仁武警分局表示，鳥松分駐所長郭宗鑫當天輪休，人在旗山，經由群組獲知康姓老翁定位，已移至旗山區旗甲路段，於是前往查看，依家屬通報的衣著及交通工具，順利攔下康姓老翁。