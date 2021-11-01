屏東廂型車自撞路樹 駕駛落跑留4名移工受困車內
屏東佳冬台一線南下428公里處，昨天凌晨一輛小型廂型車自撞路樹，駕駛逃逸卻留下4名移工在車內，警消獲報後前往救援，所幸，4人僅受輕傷，意識清楚，送醫治療後，生命並無大礙。經查車上有一名失聯移工，警詢後移送專勤隊；另逃逸駕駛仍未出面，警方將持續追查，並釐清事故原因。
這起車禍發生於昨天凌晨3時59分許，一輛銀色小型廂型車載著4名移工，行經台1線南下428公里處，不明原因自撞路樹。事故當下，駕駛逃逸留下4名移工受困在車內。
警消獲報後，由消防人員運用油壓破壞剪、撐頂器協助傷者脫困；車上4人分別為21阮男、34歲黎男、31歲丁男以及23歲越男，身上多處擦挫傷，意識清楚，送醫後無生命危險。
據了解，4名移工當天，乘車要前往佳冬一處工地工作，途中卻發生自撞車禍，但駕駛人不明原因逃逸，警方已連繫該車主，協助釐清案情，另經身分查驗，丁男為失聯移工，警詢後，移送專勤隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言