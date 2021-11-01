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屏東廂型車自撞路樹 駕駛落跑留4名移工受困車內

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

屏東佳冬台一線南下428公里處，昨天凌晨一輛小型廂型車自撞路樹，駕駛逃逸卻留下4名移工在車內，警消獲報後前往救援，所幸，4人僅受輕傷，意識清楚，送醫治療後，生命並無大礙。經查車上有一名失聯移工，警詢後移送專勤隊；另逃逸駕駛仍未出面，警方將持續追查，並釐清事故原因。

這起車禍發生於昨天凌晨3時59分許，一輛銀色小型廂型車載著4名移工，行經台1線南下428公里處，不明原因自撞路樹。事故當下，駕駛逃逸留下4名移工受困在車內。

警消獲報後，由消防人員運用油壓破壞剪、撐頂器協助傷者脫困；車上4人分別為21阮男、34歲黎男、31歲丁男以及23歲越男，身上多處擦挫傷，意識清楚，送醫後無生命危險。

據了解，4名移工當天，乘車要前往佳冬一處工地工作，途中卻發生自撞車禍，但駕駛人不明原因逃逸，警方已連繫該車主，協助釐清案情，另經身分查驗，丁男為失聯移工，警詢後，移送專勤隊。

屏東佳冬台一線南下428公里處，昨天凌晨一輛小型廂型車自撞路樹，駕駛逃逸卻留下4名移工在車內。記者陳弘逸／翻攝
屏東佳冬台一線南下428公里處，昨天凌晨一輛小型廂型車自撞路樹，駕駛逃逸卻留下4名移工在車內。記者陳弘逸／翻攝
屏東佳冬台一線南下428公里處，昨天凌晨一輛小型廂型車自撞路樹，駕駛逃逸卻留下4名移工在車內。記者陳弘逸／翻攝
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移工 車禍

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