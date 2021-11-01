屏東廂型車自撞路樹 駕駛落跑留4名移工受困車內

屏東佳冬台一線南下428公里處，昨天凌晨一輛小型廂型車自撞路樹，駕駛逃逸卻留下4名移工在車內，警消獲報後前往救援，所幸，4人僅受輕傷，意識清楚，送醫治療後，生命並無大礙。經查車上有一名失聯移工，警詢後移送專勤隊；另逃逸駕駛仍未出面，警方將持續追查，並釐清事故原因。

這起車禍發生於昨天凌晨3時59分許，一輛銀色小型廂型車載著4名移工，行經台1線南下428公里處，不明原因自撞路樹。事故當下，駕駛逃逸留下4名移工受困在車內。

警消獲報後，由消防人員運用油壓破壞剪、撐頂器協助傷者脫困；車上4人分別為21阮男、34歲黎男、31歲丁男以及23歲越男，身上多處擦挫傷，意識清楚，送醫後無生命危險。