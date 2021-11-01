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嘲笑同學「不能打疫苗」引衝突 國中女生鼻梁被打斷

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

台北市某國中傳出一名女學生嘲笑男同學「不能打疫苗」，兩人爆發口角，男學生竟動手打斷女同學鼻梁。北市教育局證實這起事件發生在10月上旬，學校已針對2名學生進行輔導措施，教育局也製作「尊重個人施打疫苗意願」的EDM，請學校要向學生多加宣導。

據了解，一名女學生嘲笑同班男同學不能打疫苗，而男學生則是經過醫生評估後不建議施打，兩人才發生口角與肢體衝突，演變成女學生的鼻梁遭男學生打斷的暴力事故。

中等教育科長黃喬偉表示，事情發生在10月上旬，學生確實有針對施打疫苗的部分發生肢體上衝突，學校得知後也立刻針對2名學生做輔導措施，教育局也有製作「尊重個人施打疫苗意願」的EDM，請學校要向學生多加宣導。

黃喬偉說，目前督學已到學校了解，學校是否有需要協助；另外，事發後學校已針對這2位學生做關懷和輔導，也要求學校對這2位學生的情況做追蹤，盼能讓事情圓滿落幕。

打疫苗示意圖。圖／新竹台大分院提供
打疫苗示意圖。圖／新竹台大分院提供

疫苗 教育局

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