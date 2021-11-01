聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘲笑同學「不能打疫苗」引衝突 國中女生鼻梁被打斷
台北市某國中傳出一名女學生嘲笑男同學「不能打疫苗」，兩人爆發口角，男學生竟動手打斷女同學鼻梁。北市教育局證實這起事件發生在10月上旬，學校已針對2名學生進行輔導措施，教育局也製作「尊重個人施打疫苗意願」的EDM，請學校要向學生多加宣導。
據了解，一名女學生嘲笑同班男同學不能打疫苗，而男學生則是經過醫生評估後不建議施打，兩人才發生口角與肢體衝突，演變成女學生的鼻梁遭男學生打斷的暴力事故。
中等教育科長黃喬偉表示，事情發生在10月上旬，學生確實有針對施打疫苗的部分發生肢體上衝突，學校得知後也立刻針對2名學生做輔導措施，教育局也有製作「尊重個人施打疫苗意願」的EDM，請學校要向學生多加宣導。
黃喬偉說，目前督學已到學校了解，學校是否有需要協助；另外，事發後學校已針對這2位學生做關懷和輔導，也要求學校對這2位學生的情況做追蹤，盼能讓事情圓滿落幕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言