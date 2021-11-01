辯酒瓶「天下掉下來的」 桃園警查KTV一晚逮3包廂飲酒

指揮中心日前宣布，KTV自明天起就可脫口罩飲食、飲酒，但部分民眾抗拒不了杜康誘惑，桃園市警方昨晚在一家KTV發現3間包廂偷帶酒精飲品，眾人被抓包還辯稱「不知道是啤酒」、「酒瓶突然掉下來」等語，讓員警哭笑不得，全部函送市府衛生局裁罰，每人可處3000至1萬5000元罰鍰。

桃園警分局指出，景福派出所昨晚11時許至轄內一家KTV執行臨檢勤務，陸續發現3個包廂（4男1女、5男1女、8男2女）均無視店家提醒攜帶啤酒入內飲用，違反KTV不得飲酒、飲食的防疫規定。

有人得知警方要來臨檢，還將酒瓶藏到廁所垃圾桶中，企圖躲避查緝，但因為現場酒味瀰漫，員警判斷有疑慮，很快就統統找出。有人酒瓶來不及藏，放在桌上被當場抓包，辯說｢不知道那是什麼｣，或說酒瓶是｢突然掉下來的｣，否認到底，讓員警哭笑不得。

員警向在場人士說明，目前KTV內仍不得飲食、飲酒，也必須配戴口罩，並依傳染病防治法將他們函送衛生局裁罰，每人可處3000至1萬5000元罰鍰。

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