遇投資詐騙險匯200萬 高雄前鎮警點醒孝女

美元近期持續低迷，讓猖獗的詐騙集團覺得有機可趁。高雄陳姓女子為籌措老父醫藥費並賺取養老金，上網查詢投資方法，找到名為「金融科技」的美元投資網站，陳女到銀行匯款200萬投資時，前鎮警方苦勸「好賺的他自己會賺，不會讓妳賺去」，戳破詐團謊言。

前鎮警分局指出，近來詐團利用民眾期待高投資報酬率的心理，架設一頁式假投資廣告網站，以高額匯差誘騙民眾匯鉅款投資。上月底一名單身未婚的陳女（50歲）辭職在家照顧生病的年邁父親，她為籌措老父的醫藥費並積累自己的養老金，上網查詢投資方法，發現一個架設在對岸、名為「金融科技」的美元投資網站

陳女見到該網站上說美元處在低檔，它們有管道可買到比一般銀行牌價更便宜的美元，且有穩定的客戶群可以收購，要民眾趁勢逢低大量買進，再一舉賣出賺取高額匯差，她便以手機通訊軟體加該網站為好友，上月底上午10點半照著對方指示到銀行匯款200萬元。

銀行行員察覺有異，找來前鎮警分局前鎮街派出所長朱白雄，朱先是同情陳女孝親心情，接著說「妳不要被她騙！好賺的他自己會賺，不會讓妳賺去」、「疫情發生以來民生凋敝，這種詐騙手法正夯，假投資公司煞有其事，公司營登、臉書粉絲頁一應俱全，為的就是取信懷抱發財夢的民眾」。