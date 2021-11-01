聽新聞
test
0:00 / 0:00
遇投資詐騙險匯200萬 高雄前鎮警點醒孝女
美元近期持續低迷，讓猖獗的詐騙集團覺得有機可趁。高雄陳姓女子為籌措老父醫藥費並賺取養老金，上網查詢投資方法，找到名為「金融科技」的美元投資網站，陳女到銀行匯款200萬投資時，前鎮警方苦勸「好賺的他自己會賺，不會讓妳賺去」，戳破詐團謊言。
前鎮警分局指出，近來詐團利用民眾期待高投資報酬率的心理，架設一頁式假投資廣告網站，以高額匯差誘騙民眾匯鉅款投資。上月底一名單身未婚的陳女（50歲）辭職在家照顧生病的年邁父親，她為籌措老父的醫藥費並積累自己的養老金，上網查詢投資方法，發現一個架設在對岸、名為「金融科技」的美元投資網站
陳女見到該網站上說美元處在低檔，它們有管道可買到比一般銀行牌價更便宜的美元，且有穩定的客戶群可以收購，要民眾趁勢逢低大量買進，再一舉賣出賺取高額匯差，她便以手機通訊軟體加該網站為好友，上月底上午10點半照著對方指示到銀行匯款200萬元。
銀行行員察覺有異，找來前鎮警分局前鎮街派出所長朱白雄，朱先是同情陳女孝親心情，接著說「妳不要被她騙！好賺的他自己會賺，不會讓妳賺去」、「疫情發生以來民生凋敝，這種詐騙手法正夯，假投資公司煞有其事，公司營登、臉書粉絲頁一應俱全，為的就是取信懷抱發財夢的民眾」。
陳女聽聞後，望著警方與銀行經理、行員，她感到非常不好意思，直說幸虧大家的幫忙，才讓她逃過詐騙集團的魔掌，未來要更加警惕，避免落入詐騙的圈套。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言