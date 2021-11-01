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桃園女開車上人行道 撞斷玩耍4歲童左大腿
桃園市一名女子日前駕車前往黃昏市場補貨，為方便補貨，將轎車開上人行道，沒看到視線死角中在嬉戲的4歲男童，將他撞倒在地，造成他左大腿閉鎖性骨折。檢方考量她雖違規行駛人行道又撞傷人，但犯後自首且立即報案讓男童及時送醫，將她依過失傷害罪向法院聲請簡易處刑。
檢方調查，倪姓女子（50）歲去年12月13日下午駕車至龜山區復興一路上黃昏市場，為了方便補貨，從外線道右轉將轎車開上人行道，過程中並沒有注意到一名4歲男童正在人行道上玩耍，煞車不及將他撞倒在地，造成他左側股骨幹閉鎖性骨折，嚇得趕緊報案求助，所幸及時送醫後並無生命危險。
檢方認為，根據道路交通安全規則，駕駛本應隨時注意車前狀況，且人行道上依規定不得停車，但倪女卻疏於注意，貿然右轉駛上人行道，撞傷男童，確有過失，犯刑法過失傷害罪。
檢方也指出，倪女違規開上人行道，依道路交通管理處罰條例應加重其刑至二分之一，但考量她犯後立即報案，符合自首要件可減刑，偵結後依過失傷害罪向法院聲請簡易判決處刑。
根據道路交通安全規則第111條規定，橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、鐵路平交道、人行道、行人穿越道、快車道等處，均不得臨時停車。
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